Pfizer-BioNTech, koronavirüs aşısının 5-11 yaş arası kullanımı için başvurdu

İki şirketin başvurusu, FDA tarafından 26 Ekim'de değerlendirmeye alınacak.

Koronavirüs salgınına karşı aşı geliştiren ABD merkezli Pfizer ile Almanya merkezli BioNTech, aşının çocuklardaki kullanımına izin istiyor.

İki şirket, ABD İlaç ve Gıda Dairesi'ne (FDA) konuyla ilgili başvuruda bulundu.

Başvuru, Amerikan Pediatri Akademisi'nin verilerine göre koronavirüs enfeksiyonlarının çocuklar arasında hızla yükseldiği ve eylül başında pandemideki en yüksek noktaya ulaştığı bir dönemde geldi.

26 EKİM'DE GÖRÜŞÜLECEK

FDA, Pfizer ve BioNTech'in başvurusunu değerlendirmek için 26 Ekim tarihini belirledi.

Hızlı bir şekilde verilecek onay sayesinde, okulların açık olduğu bir dönemde vakalarda meydana gelebilecek dalgalanmaların önüne geçilebileceği kaydedildi.

12-15 YAŞ ARASINA VERİLEN ONAY

Söz konusu aşı, 12-15 yaş arasındaki çocuklar için başvurudan yaklaşık bir ay sonra onaylanmıştı.

Çocuklar koronavirüs salgınında daha az riskli grupta yer alsalar da savunmasız insanlar da dahil olmak üzere virüsü başkalarına yayabilme ihtimallerine dikkat çekiliyor.