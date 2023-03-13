Pfizer, kanserle savaş için 43 milyar dolar yatırım yaptı Alman BioNTech ile korona aşısını geliştiren Amerikan ilaç şirketi Pfizer, kanser çalışmaları için biyoteknoloji şirketi Seagen'i 43 milyar dolara satın aldı.

Koronavirüs salgınına karşı aşıyı geliştiren BioNTech'in ortağı Pfizer, kanser çalışmalarına ağırlık veriyor.

Pfizer'dan yapılan açıklamada, küresel biyoteknoloji şirketi Seagen'in yaklaşık 43 milyar dolar işletme değeri için hisse başına 229 dolar nakit karşılığında satın alındığı bildirildi.

"Gelirlerine 10 milyar dolardan fazla katkı yapacak"

İşlemin her iki şirketin yönetim kurulları tarafından onaylandığı kaydedilen açıklamada, Seagen'in 2030'da Pfizer'ın gelirlerine 10 milyar dolardan fazla katkıda bulunmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, Pfizer'ın metastatik meme kanseri ve prostat kanseri için en çok satan tedaviler de dahil olmak üzere 2022'de 12,1 milyar dolar gelir sağlayan, onaylanmış 24 yenilikçi kanser ilacından oluşan bir portföye sahip olduğuna işaret edilerek, Seagen ile gerçekleştirilen işlemin, onkoloji alanında Pfizer'in konumunu güçlendirdiği vurgulandı.