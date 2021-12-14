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    Pfizer: Kovid-19 ilacı Paxlovid, yüzde 89 etkili

    ABD'li ilaç firması Pfizer, koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı için geliştirdiği ilacın yüzde 89 etkili olduğunu açıkladı.
    • AA
    • 14.12.2021 - 18:33
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    Pfizer: Kovid-19 ilacı Paxlovid, yüzde 89 etkili

    Şirketin internet sayfasından yapılan yazılı açıklamada, omicron varyantına karşı geliştirilen antiviral ilaç Paxlovid'in 2 bin 246 yüksek riskli hastadan elde edilen nihai veriler ışığında ölüm riski ve hastaneye yatışlara karşı yüzde 89 önleyici etkisi olduğu belirtildi.

    ACİL KULLANIM ONAYINA YANIT BEKLENİYOR

    Pfizer, 16 Kasım'da Paxlovid'in orta ve yüksek riskli hastalarda acil kullanımı için Amerikan Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) onayına başvurmuştu.

    FDA'nın birkaç hafta içinde Pfizer'ın ve Merck firmasının daha az etkili Kovid-19 ilacına izin verip vermeyeceğini açıklaması bekleniyor.

    Pfizer: Kovid-19 ilacı Paxlovid, yüzde 89 etkili #1

    ECZANEDEN ALINIP KULLANILABİLECEK

    Onay alması durumunda, iki firmanın ilaçları da Amerikalı Kovid-19 hastaları tarafından eczaneden alınıp kullanılabilecek.

    Pfizer: Kovid-19 ilacı Paxlovid, yüzde 89 etkili #2

     

     

     

     

     

     

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