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    Pfizer/BioNTech'in12-15 yaş grubunda tam etkili olduğu açıklandı

    Pfizer/BioNTech, Covid-19 aşısının 12-15 yaş grubunda yüzde 100 etkili olduğunu duyurdu.
    • AA
    • 22.11.2021 - 23:41
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    Pfizer/BioNTech'in12-15 yaş grubunda tam etkili olduğu açıklandı

    Pfizer, ileri aşama klinik deneylerin sonucunda BionTech firmasıyla ortak geliştirdiği iki doz aşının, ikinci dozdan 7 gün ila 4 ay içinde 12-15 yaş grubunda COVID-19 enfeksiyonunu yüzde 100 önlediğini duyurdu.

    CİDDİ BİR YAN ETKİYE RASTLANMADI

    Şirket, 3’üncü aşama deneylere katılan 2 bin 228 kişide herhangi bir ciddi yan etkiye rastlanmadığını açıkladı.

    Söz konusu veri, şirketin ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) yapacağı Pfizer/BionTech aşısının 12-15 yaş grubu için tam onay başvurusunda kullanılacak.

    KULLANIM ONAYI VERİLMİŞTİ

    Aşıya mayısta FDA tarafından 12-15 yaş grubu için acil kullanım onayı verilmişti.

    Pfizer/BioNTech in12-15 yaş grubunda tam etkili olduğu açıklandı #1

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