Pfizer/BioNTech'in12-15 yaş grubunda tam etkili olduğu açıklandı

Pfizer/BioNTech'in12-15 yaş grubunda tam etkili olduğu açıklandı

Pfizer/BioNTech, Covid-19 aşısının 12-15 yaş grubunda yüzde 100 etkili olduğunu duyurdu.

Pfizer, ileri aşama klinik deneylerin sonucunda BionTech firmasıyla ortak geliştirdiği iki doz aşının, ikinci dozdan 7 gün ila 4 ay içinde 12-15 yaş grubunda COVID-19 enfeksiyonunu yüzde 100 önlediğini duyurdu.

CİDDİ BİR YAN ETKİYE RASTLANMADI

Şirket, 3’üncü aşama deneylere katılan 2 bin 228 kişide herhangi bir ciddi yan etkiye rastlanmadığını açıkladı.

Söz konusu veri, şirketin ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) yapacağı Pfizer/BionTech aşısının 12-15 yaş grubu için tam onay başvurusunda kullanılacak.

KULLANIM ONAYI VERİLMİŞTİ

Aşıya mayısta FDA tarafından 12-15 yaş grubu için acil kullanım onayı verilmişti.