Pfizer'ın geliri, 2023'ün ikinci çeyreğinde yüzde 54 azaldı Salgının gidişatındaki değişim, koronavirüs aşısı üreten şirketin gelirlerinde azalmaya neden oldu. Moderna ve Novavax'ın hisseleri de gerileme yaşadı.

REUTERS

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Koronavirüs salgını döneminde aşı üreten ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer, gelirlerlnde çarpıcı düşüşle karşılaştı.

Pfizer, 2023 yılına ilişkin gelir tahmininin üst sınırını 1 milyar dolar azaltarak 70 milyar dolara düşürdü.

Gelir yüzde 54 düştü

Refinitiv verilerine göre, şirketin yılın ikinci çeyreği için toplam geliri yüzde 54 düşüş kaydetti.

Buna göre gelir, 12.73 milyar dolara düştü. Analistlerin beklentisi 13.27 milyar dolar yönündeydi.

Söz konusu firma, düşen talep nedeniyle koronavirüs aşısı ve antiviral tedavisinin önümüzdeki aylarda beklentilerin altında performans göstermeye devam etmesi halinde, maliyet azaltma programı başlatacağını duyurdu.

Pfizer'ın gözü sonbahar enfeksiyonlarında

Pfizer, sonbaharda enfeksiyon oranlarının artmasıyla birlikte bu yılın sonlarında koronavirüs pazarının gelecekteki boyutu hakkında daha fazla netlik bekliyor.

İcra Kurulu Başkanı Albert Bourla, bu sonbaharın koronavirüs aşılama oranlarının, gelecekte yıllık oranların nasıl görüneceğine dair iyi bir tahmin sunacağını dile getirdi.

Bourla, bu yıl aşılarda çok düşüş gözlenirse, virüsle mücadeleye yönelik yatırımların azaltacaklarını söyledi.

Moderna ve Novavax'ın hisseleri de geriledi

Pfizer hisseleri öğle saatlerinde yaklaşık yüzde 0,7 düştü. Rakip aşı üreticileri Moderna ve Novavax'ın hisseleri de sırasıyla yüzde 2,9 ve yüzde 5,2 azalış kaydetti.

Moderna ve Novavax, gelirlerini artırma konusunda koronavirüs aşılarına daha fazla bel bağlamış durumda.