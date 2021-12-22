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    Pfizer'ın Kovid-19 ilacına acil kullanım onayı

    ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), ABD'li ilaç firması Pfizer'ın Kovid-19'a karşı geliştirdiği ağızdan alınan ilaca acil kullanım onayı verdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 22.12.2021 - 21:59
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    Pfizer'ın Kovid-19 ilacına acil kullanım onayı

    FDA'dan yapılan açıklamada, acil kullanım onayı verilen bu ilacın Kovid-19'a karşı ağızdan alınan ilk tedavi yöntemi olduğu bildirildi.

    Açıklamada, ilacın güvenli olduğu, hastaneye yatışları ve ölümleri azaltmada önemli bir araç olacağı ifade edildi.

    İLAÇ 12 YAŞ ÜSTÜ YÜKSEK RİSKLİ HASTALARIN TEDAVİSİNDE KULLANILACAK

    Adı Paxlovid "Paxlovid" adıyla reçeteyle satışa sunulacak ilaç, 12 yaş üstü yüksek riskli hastaların tedavisinde kullanılacak.

    Ağızdan alınan ilacın Kovid-19 teşhisi konulduktan hemen sonra ve semptomların görülmeye başladığı ilk 5 günde alınması gerekecek.

    Pfizer ın Kovid-19 ilacına acil kullanım onayı #1

    Pfizer ın Kovid-19 ilacına acil kullanım onayı #2

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