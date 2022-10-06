Pilotların grevi, Eurowings uçuşlarının iptaline neden oldu

Pilotların grevi, Eurowings uçuşlarının iptaline neden oldu

Düsseldorf merkezli şirkette yaşanan grev nedeniyle onlarca uçuş gerçekleştirilemedi. Sendika; maaş zammı, dinlenme süresi, daha az çalışma saatleri konusundaki taleplerini dile getiriyor.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa’nın iştiraki Eurowings greve sahne oldu.

Eurowings pilotları, bugün gece yarısından itibaren 24 saatlik iş bırakma eylemi başlattı.

30 binden fazla yolcu etkilendi

Almanya'da 200'ün üzerinde uçuş iptal edilirken, bu iptaller 30 binden fazla yolcuyu etkiledi.

Eurowings, grevin etkisini en aza indirmek için elden gelen her şeyin yapıldığını duyurdu ve gecikmeler olabileceği konusunda müşterilerini uyardı. Şirket, yolculardan havalimanına gitmeden önce uçuşlarının mevcut durumunu internet üzerinden kontrol etmelerini istedi.

Pilotların grevi, Eurowings uçuşlarının iptaline neden oldu ViDEO

Günde 500 uçuş

Pilotların iş bırakma eylemi bugün 00.00’da başladı ve saat 23.59’a kadar devam edecek.

Söz konusu şirket, ortalama olarak günde yaklaşık 500 uçuş gerçekleştirerek 50 bin ila 70 bin yolcuyu Almanya ve Avrupa'daki varış noktalarına taşıyor.

En fazla Almanya’daki uçuşlar etkilendi

Öte yandan, pilotların grevi en fazla Almanya’daki uçuşları etkiledi. Eurowings'in en büyük lokasyonu olan Düsseldorf'ta 120’den fazla ve Köln Bonn Havalimanı'ndan 61 uçuş iptal edildi.

Pilotların üye olduğu Vereinigung Cockpit (VC) sendikası, toplu ücret anlaşmasında onuncu tur müzakerelerinin başarısız olmasının ardından Eurowings’de çalışan pilotlar için grev çağrısı yapmıştı.

Sendikanın talepleri: Zam, dinlenme süresi, daha az çalışma saatleri

Sendika, yüksek enflasyonun etkisiyle artan yaşam maliyetleri karşısında maaş zammı talep ederken, pilotlar için uçuşlar arasında daha fazla dinlenme süresi ve azami çalışma saatlerinde bir azalma yapılmasını istiyor.

VC'nin talepleri, Almanya’da enflasyonun eylül ayında yüzde 10 ile neredeyse 72 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasıyla birlikte yükselen enerji ve gıda fiyatlarının ortasında gelmesi de dikkati çekiyor.

Alman hava yolu sektörünün karşılaştığı zorluklar

AA'nın haberine göre, salgın döneminde durma noktasına gelmesinin ardından keskin bir toparlanma yaşayan Alman hava yolu sektörünün, personel sıkıntısı ve grevlerle karşı karşıya bulunması dikkati çekiyor.

Ülkede özellikle yaz tatili döneminde birçok havalimanında personel eksikliği nedeniyle uzun kuyruklar oluşmuştu.

İptal edilen seferler ve tatilcilerin hayal kırıklığı

Çok sayıda uçak seferi iptal edilmiş veya seferin gecikmesinden ötürü yolcular gidecekleri yerlere geç ulaşmıştı.

Bu kuyruklar, gecikmeler ve iptaller, koronavirüs karantinalarından sonra seyahat etmek isteyen tatilcileri hayal kırıklığına uğratmıştı.