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    Pink Floyd'un solisti Roger Waters: Ukrayna'nın ölüm listesindeyim

    Ünlü İngiliz rock grubu Pink Floyd'un solisti Roger Waters, Ukrayna'nın "ölüm listesinde" olduğunu öne sürdü.
    • 05.10.2022 - 16:26
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 16:44
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    Pink Floyd'un solisti Roger Waters: Ukrayna'nın ölüm listesindeyim

    Pink Floyd'un Polonya'da vereceği konser, grubun solisti Roger Waters'ın Ukrayna-Rusya Savaşı'na dair ifadeleri nedeniyle 25 Eylül'de iptal edilmişti.

    Bu gelişmenin ardından Waters, Rolling Stone dergisine verdiği röportajında, "Unutmayın, ben Ukrayna hükümeti tarafından desteklenen bir ölüm listesindeyim. Son zamanlarda insanları öldürdüler... Ama sizi öldürdüklerinde, fotoğrafınızın üzerine 'tasfiye edildi' yazıyorlar. Ben de o fotoğraflardan biriyim." dedi.

    "Rusya, Batılı hükümetlere diplomatik önlemler önererek 20 yıl boyunca Ukrayna'dan kaçınmaya çalıştı"

    Ukrayna'daki savaş için Batılı hükümetleri suçlayan Waters, "Rusya, Batılı hükümetlere diplomatik önlemler önererek 20 yıl boyunca Ukrayna'dan kaçınmaya çalıştıktan sonra Ukrayna'yı işgal etmeye teşvik edilmemeliydi." diye konuştu.

    "Hepsi yalan"

    AA'nın aktardığına göre Waters, "Rus ordusunun Ukrayna'da gerçekleştirdiği vahşet" hakkında bir soru sorulduğunda ise "Size az önce Batı propagandası olarak tanımladığım şeylere ilişkin (o raporları) gördünüz. Rus propagandası demenin tam tersi; Ruslar bizim seçimimize müdahale etti; Ruslar bunu yaptı. Hepsi yalan, yalan, yalan, yalan." açıklamasında bulundu.

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