Ellerine aldıkları ne varsa Fransız polisine atan örgüt sempatizanları, büyük yıkıma yol açtı. PKK'yı 'çevreci' olarak lanse etmek isteyen çevrelerin çabaları yeniden gündem oldu.

Fransa'da üç kişinin ölümüyle sonuçlanan ve Fransız vatandaşı William adlı şahsın düzenlediği silahlı saldırı sonrası ülke savaş alanına döndü.

Başkent Paris'te terör örgütü PKK yanlıları, saldırıyı fırsat bilerek cadde ve sokaklarda gördükleri ne varsa ateşe verdi.

Terör yandaşları ağaçlarla saldırdı

Kurulan barikatlar ve devrilen araçlar yakılırken, adeta talan edilen Paris'ten yıkım görüntüleri objektiflere takıldı.

Örgüt sempatizanlarından birinin elinde ağaçla saldırması ise dikkatlerden kaçmadı. Söz konusu şahıs, ağacı polislere doğru atmaya çalıştı.

PKK destekçileri, Paris'te ağaçlarla saldırdı ViDEO

PKK'yı çevreci gösterme çabaları

Bu görüntüler, akıllara önüne kattıkları ne varsa yakıp yıkan terör örgütünü "çevreci" gösterme çabalarını getirdi.

Cumhuriyet, geçmiş dönemde, PKK'yı sempatik göstermeye çalıştığı haberinde, elebaşı Cemil Bayık'la röportaja yer verirken, örgütün "Kandil'de doğaya saygı gösterdiğini" öne sürdü.

"Yere sigara atmıyorlar, ağaç kesilmesine izin vermiyorlar"

Söz konusu haberde, "Dağ taş demiyorlar, sigara izmaritlerini bile yerlere atmıyorlar. Köylülerin rastgele ağaç kesmesine izin vermiyorlar." denildi.

"Her yer tuvalet anlayışı yok." ifadesine yer verilirken, "Özel tuvalet alanları var. Komünal bir yaşam var." notları paylaşıldı.

Örgütün gerçek yüzünü yeniden gösteren kareler

Ancak PKK'nın Avrupa'da rahat hareket edebildiği ülkelerden biri olan Fransa'da yaşananlar ve kameraya yansıyan anlar, örgütün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koydu.

Paris'te PKK yandaşları, sokakları savaş alanına çevirdi ViDEO