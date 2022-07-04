PKK destekçisi milletvekili Kakabaveh'ten İsveç Dışişleri Bakanı'na suç duyurusu

Madrid'de üçlü zirvede imzalanan maddelerden rahatsız olan PKK destekçisi milletvekili Amineh Kakabaveh, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde için suç duyurusunda bulundu.

28 Haziran’da İspanya’nın başkenti Madrid’de NATO zirvesi öncesinde Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında ortak memorandum imzalanmıştı.

Memorandumda yer alan terör örgütü PKK/YPG'ye desteğin geri çekilmesi maddeleri PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh'i rahatsız etti.

Ann Linde hakkında suç duyurusunda bulundu



Kakabaveh üçlü zirvede imazalanan memorandum nedeniyle İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde hakkında Anayasa Komisyonu’na suç duyurusunda bulundu.

Kakabaveh, Anayasa Komisyonu’ndan Linde’nin hükümetin yetkilerini ihlal edip etmediğini ve anayasaya aykırı hareket edip etmediğini araştırmasını istedi.





"Terör örgütü üyelerinin iadesi maddesi araştırılsın"

İHA'nın haberine göre, ortak memorandum ile İsveç'in Türkiye'ye silah ihraç etme sözü verdiğini ve bundan rahatsız olduğunu ifade eden Kakabaveh'in ayrıca İsveç'in suçluları Türkiye'ye iade edeceğine dair maddenin de incelenmesini istediği aktarıldı.



