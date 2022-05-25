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    PKK, Duhok'ta televizyon kanalına roket attı

    Terör örgütü PKK, Irak'ın Duhok kentindeki bir televizyon kanalına roketlerle saldırdı. Saldırıda yaralanan olmazken yapılan açıklamada, “PKK, bölgeyi terk etmelidir” ifadelerine yer verildi.
    • 25.05.2022 - 10:52
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 11:36
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    PKK, Duhok'ta televizyon kanalına roket attı

    Irak’ın Duhok kentinde bulunan Radyo ve Televizyon Medya Grubuna ait bir binaya, PKK tarafından roketlerle saldırı gerçekleştirildi.

    Saldırı sonrası Duhok'a bağlı Zaho ilçesinin Beheri Dağı'ndaki televizyon binasında maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

    “PKK, bölgeyi terk etmelidir”

    AA'nın haberine göre saldırı ile ilgili Duhok merkezli “Hani Basın ve İletişim Merkezi” bir açıklama yaptı.

    Açıklamada, “Bu terörist saldırıyı kınıyoruz. PKK, bölgeyi terk etmelidir. PKK bilmelidir ki, medya merkezleri medeniyetin bir göstergesidir. Bu saldırılar ve tehditler kimse üzerinde baskı oluşturmayacaktır.” denildi.

    PKK, Duhok ta televizyon kanalına roket attı #1

    PKK, Duhok ta televizyon kanalına roket attı #2

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