- Haberler
- Dünya Haberleri
- PKK ile Peşmergeler arasında çıkan çatışmada 3 terörist yaralandı
PKK ile Peşmergeler arasında çıkan çatışmada 3 terörist yaralandı
Duhok vilayetinde terör örgütü PKK ve Peşmerge güçleri arasında çatışma çıktı.
- AA
- 14.12.2020 - 02:01
Irak'ın Duhok şehri Amedi ilçesine bağlı Dereşin köyü yakınlarında, Peşmerge'ye ait bir kontrol noktasından izinsiz geçmek PKK'lı teröristlerle çatışma çıktı.
3 TERÖRİST YARALANDI
Peşmerge'nin dur ihtarına uymayan PKK aracına ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 3 PKK'lı terörist ağır yaralandı.
Açılan ateş sonucu teröristler olay yerinden kaçtı.