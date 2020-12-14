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    PKK ile Peşmergeler arasında çıkan çatışmada 3 terörist yaralandı

    Duhok vilayetinde terör örgütü PKK ve Peşmerge güçleri arasında çatışma çıktı.
    • AA
    • 14.12.2020 - 02:01
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    PKK ile Peşmergeler arasında çıkan çatışmada 3 terörist yaralandı

    Irak'ın Duhok şehri Amedi ilçesine bağlı Dereşin köyü yakınlarında, Peşmerge'ye ait bir kontrol noktasından izinsiz geçmek PKK'lı teröristlerle çatışma çıktı.

    3 TERÖRİST YARALANDI

    Peşmerge'nin dur ihtarına uymayan PKK aracına ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 3 PKK'lı terörist ağır yaralandı.

    Açılan ateş sonucu teröristler olay yerinden kaçtı.

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