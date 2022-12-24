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    PKK sempatizanları Fransız polislerini taşladı

    PKK sempatizanları Fransız polislerini taşladı

    Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarındaki silahlı saldırının Kürtlere yönelik gerçekleştiğini iddia eden PKK yandaşları, polislere bu kez de taşla saldırdı.
    • Haber Merkezi
    • 24.12.2022 - 12:59
    • Güncelleme : 24.12.2022 - 13:54
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    Paris'teki silahlı saldırı küresel çapta yankı uyandırdı.

    Bölgede bulunan Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında gerçekleşen silahlı saldırı sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti.

    Saldırıyı gerçekleştiren 70 yaşındaki şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.

    PKK'lılar polislere saldırdı

    Irkçı bir saldırı olduğu iddia edilen olayda, PKK sempatizanları ayaklandı.

    Strasbourg Saint Denis'de bulunan kültür merkezine gelen PKK'lılar, saldırının Kürtlere yönelik gerçekleştirildiğini öne sürdü.

    PKK yanlısı grup alandaki polislere saldırmaya başlayarak araç ve dükkanlara da zarar verdi.

    Bir emniyet yetkilisi, terör örgütü PKK yanlıları ve polis arasında yaşanan olaylarda en az 6 polisin yaralandığını belirttirken, sempatizanların eylemleri son bulmadı.

    PKK sempatizanları Fransız polislerini taşladı #1

    Polisleri taşladılar

    PKK'lılar son olarak da polisleri taşlarken kayda alındı.

    Yayılan görüntülerde PKK'lı grubun polis ekiplerini ve araçlarını hedef alarak büyük taşlar savurduğu görüldü.

    Bu esnada bölgede bulunan vatandaşlar eylemi sonlandırmak istese de işe yaramadı.

    İşte o anlar...

    PKK sempatizanları Fransız polislerini taşladı VİDEO

    PKK sempatizanları Fransız polislerini taşladı #2

    PKK sempatizanları Fransız polislerini taşladı #3

    PKK sempatizanları Fransız polislerini taşladı #4


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