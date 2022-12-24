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PKK sempatizanları Fransız polislerini taşladı

PKK sempatizanları Fransız polislerini taşladı

Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarındaki silahlı saldırının Kürtlere yönelik gerçekleştiğini iddia eden PKK yandaşları, polislere bu kez de taşla saldırdı.