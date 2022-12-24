PKK yandaşları Paris’te büyük tahribata yol açtı

Fransa'nın başkenti Paris'teki saldırı sonrası PKK destekçileri sokakları birbirine kattı. Örgüt destekçileri, Fransız polisiyle çatıştı.

Fransa'nın başkenti Paris'te dün bir silahlı saldırı gerçekleşti.

Daha önce de göçmen kampına kılıçlı saldırıda bulunan Fransız 69 yaşındaki William M. isimli saldırganın açtığı ateş sonucu biri kadın üç kişi hayatını kaybetti, biri ağır 3 kişi de yaralandı.

Paris savaş alanına döndü

Paris'te yaşanan silahlı saldırının ardından sokaklar savaş alanına döndü.

Polise saldırdılar

Saldırının ardından teörr örgütü yandaşları sokağa indi. PKK yanlısı bir grup, alandaki polislere saldırdı, caddedeki araç ve dükkanlara zarar verdi. Polis, saldırganlara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Sözde paçavralar taşıdılar

Olaylar sırasında terör örgütü PKK yanlısı sloganlar atan saldırganlar, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları taşıdı.

Bir emniyet yetkilisi, terör örgütü PKK yanlıları ve polis arasında yaşanan olaylarda en az 6 polisin yaralandığını belirtti.

Türkiye'ye yönelik iftira kampanyasına başladılar

Ortalık savaş alanına dönerken PKK sempatizanları ile HDP'liler Türkiye'ye iftira yarışına girdi.

Düzenlenen saldırıda ölenlerden Emine Kara ve Şirin Aydın olduğu belirlendi. PKK sempatizanları ile HDP'liler saldırının arkasında Türkiye'nin olduğu iddiasını ve imasını yaymaya başladılar.

Saldırı da hayatını kaybeden Kara'nın PKK/KCK terör örgütünün Avrupa yapılanması içerisinde Fransa'da sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü, Şirin'in ise; PKK/KCK terör örgütü içerisindeki faaliyetlerinden dolayı 2017 yıllında cezaevine girdiği öğrenildi.