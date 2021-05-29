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    PKK yandaşlarından Brüksel'de gösteri

    PKK yandaşlarından Brüksel'de gösteri

    Örgütün paçavralarını taşıyan PKK sempatizanları, Türkiye'nin düzenlediği operasyonlara "sessiz kalınmaması" gerektiğini savundu.
    • AA & Ensonhaber
    • 29.05.2021 - 16:39
    • Güncelleme : 29.05.2021 - 17:16
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    Türkiye, özellikle son dönemde terör örgütlerine karşı ortaya koyduğu etkili mücadeleyle teröristlere adeta nefes aldırmıyor.

    Havadan ve karadan ablukaya alınan teröristlere ait mağaralar ve sığınaklar, örgüt mensuplarına dar ediliyor.

    Son olarak operasyonlar, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım isimleriyle başarılı bir şekilde yürütülüyor.

    TÜRKİYE'NİN OPERASYONLARI RAHATSIZ ETTİ

    Bu gelişmelerden rahatsız olan 100 kadar terör örgütü yandaşı, Belçika'nın başkenti Brüksel'in merkezindeki ABD Büyükelçiliği karşısında toplandı.

    "ABD ve NATO'nun Türkiye'nin terör örgütüne karşı düzenlediği operasyonlara sessiz kaldığı" gerekçesiyle gösteri yapıldı.

    PKK yandaşlarından Brüksel de gösteri #1

    ÖRGÜTÜN PAÇAVRALARINI TAŞIDILAR

    PKK'lılar, örgütü simgeleyen ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın resimlerinin bulunduğu paçavralar açtı.

    Gösterinin yapıldığı yerin Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliği'nin yanındaki sokakta olması nedeniyle Belçika polisi güvenlik önlemleri aldı.

    PKK yandaşlarından Brüksel de gösteri #2

    PKK yandaşlarından Brüksel de gösteri #3

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