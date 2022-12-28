Örgüt destekçileri, ellerinde paçavralarla yürüyüş düzenledi. Gösteri sırasında elebaşı Öcalan lehinde sloganlar atıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te 3 kişinin öldüğü silahlı saldırı sonrası terör örgütü PKK yanlıları sokaklara döküldü.

Örgüt destekçileri, saldırıyı fırsat bilerek Paris'teki dükkanlarda ağır tahribata yol açtı.

Almanya'da PKK gösterisi

Mağazaların camları kırılırken, kaldırımlardaki taşlar söküldü. PKK yandaşları, çevreye de zarar verdi.

Avrupa'da şiddet eylemlerinin sıçradığı ülkelerden biri de örgütün barındığı Almanya oldu.

Örgütün paçavralarıyla yürüdüler

PKK'lılar, saldırı bahanesiyle ellerinde örgütün paçavralarıyla akşam saatlerinde sokakları doldurdu.

Kameraya yansıyan anlarda, örgüt destekçilerinin bir kişiyi darbettiği görüldü. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehinde sloganlar atıldı.

PKK yanlıları, Almanya'da olay çıkardı ViDEO

Almanya'da PKK'ya göz yumuluyor

Almanya’da PKK, terör örgütü listesinde yer almasına rağmen faaliyetlerini rahatça yürütebiliyor.

PKK'nın kağıt üzerinde gördüğü terör örgütü muamelesi, pratikte hem Alman kamuoyunda hem Alman devleti nezdinde muğlak bir tolerans politikasına dönüşmüş durumda.

Avrupa lojistik üsse dönüştü

Avrupa Polis Teşkilatı Europol, 2018 yılında, PKK’nın Avrupa’yı lojistik üs olarak kullandığını vurguladı.

İllegal faaliyetlerini yürütmek için Avrupa genelinde mafyavari bir yapılanma kuran PKK, dünya genelinde uyuşturucu ticareti ve insan kaçakçılığında da önde gelen yasa dışı yapılardan birisi.

Avrupa'da PKK ile bağlantılı 563 STK var

AA'nın aktardığına göre, Almanya’da PKK'nın, paravan sivil yapılanmalarla Alman kamuoyu nezdinde meşruiyet algısı oluşturmaya çalıştığı ve faaliyetlerine alan açtığı görülüyor.

Türkiye uzmanı Walter Posch, terör örgütünün Avrupa’daki Kürtlerin temsilcisi olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını, farklı bölgelere dağılmış ve farklı dilleri konuşan Kürt gruplarının varlığına dikkat çekerek ortaya koymuştu