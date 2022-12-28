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    PKK yanlıları, Almanya'da olay çıkardı

    Örgüt destekçileri, ellerinde paçavralarla yürüyüş düzenledi. Gösteri sırasında elebaşı Öcalan lehinde sloganlar atıldı.
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2022 - 15:30
    • Güncelleme : 28.12.2022 - 15:42
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    PKK yanlıları, Almanya'da olay çıkardı

    Fransa'nın başkenti Paris'te 3 kişinin öldüğü silahlı saldırı sonrası terör örgütü PKK yanlıları sokaklara döküldü.

    Örgüt destekçileri, saldırıyı fırsat bilerek Paris'teki dükkanlarda ağır tahribata yol açtı.

    Almanya'da PKK gösterisi

    Mağazaların camları kırılırken, kaldırımlardaki taşlar söküldü. PKK yandaşları, çevreye de zarar verdi.

    Avrupa'da şiddet eylemlerinin sıçradığı ülkelerden biri de örgütün barındığı Almanya oldu.

    Örgütün paçavralarıyla yürüdüler

    PKK'lılar, saldırı bahanesiyle ellerinde örgütün paçavralarıyla akşam saatlerinde sokakları doldurdu.

    Kameraya yansıyan anlarda, örgüt destekçilerinin bir kişiyi darbettiği görüldü. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehinde sloganlar atıldı.

    PKK yanlıları, Almanya'da olay çıkardı ViDEO

    Almanya'da PKK'ya göz yumuluyor

    Almanya’da PKK, terör örgütü listesinde yer almasına rağmen faaliyetlerini rahatça yürütebiliyor.

    PKK'nın kağıt üzerinde gördüğü terör örgütü muamelesi, pratikte hem Alman kamuoyunda hem Alman devleti nezdinde muğlak bir tolerans politikasına dönüşmüş durumda.

    PKK yanlıları, Almanya da olay çıkardı #1

    Avrupa lojistik üsse dönüştü

    Avrupa Polis Teşkilatı Europol, 2018 yılında, PKK’nın Avrupa’yı lojistik üs olarak kullandığını vurguladı.

    İllegal faaliyetlerini yürütmek için Avrupa genelinde mafyavari bir yapılanma kuran PKK, dünya genelinde uyuşturucu ticareti ve insan kaçakçılığında da önde gelen yasa dışı yapılardan birisi.

    PKK yanlıları, Almanya da olay çıkardı #2

    Avrupa'da PKK ile bağlantılı 563 STK var

    AA'nın aktardığına göre, Almanya’da PKK'nın, paravan sivil yapılanmalarla Alman kamuoyu nezdinde meşruiyet algısı oluşturmaya çalıştığı ve faaliyetlerine alan açtığı görülüyor.

    Türkiye uzmanı Walter Posch, terör örgütünün Avrupa’daki Kürtlerin temsilcisi olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını, farklı bölgelere dağılmış ve farklı dilleri konuşan Kürt gruplarının varlığına dikkat çekerek ortaya koymuştu

    PKK yanlıları, Almanya da olay çıkardı #3

    PKK yanlıları, Almanya da olay çıkardı #4

    PKK yanlıları, Almanya da olay çıkardı #5


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