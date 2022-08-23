Politico: ABD, Ukrayna'ya açıklanandan daha fazla silah sağlamış olabilir

Üst düzey Pentagon yetkilisi, Ukrayna güçlerine radar sistemlerini hedefleyen füzeler sağladıklarını söyledi. Bunun, resmi olarak açıklanmadığı belirtildi.

ABD, silah sevkiyatlarıyla Ukrayna ordusunu Rusya'ya karşı destekleyen ülkeler arasında yer alıyor.

Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), Ukrayna'ya kamuoyu ile paylaşılandan daha fazla silah sağlamış olabileceği belirtiliyor.

Konuyu gündeme taşıyan Politico dergisi, "ABD, Ukrayna'ya gizli bir şekilde silah mı veriyor?" diye sordu.

Yeni söylenti: Ukrayna'ya gizli sevkiyat

Haberde, üst düzey bir Pentagon yetkilisinin, ABD'nin Ukrayna güçlerine "sessizce" radar sistemlerini hedef alan Yüksek Hızlı Radyasyon Önleyici füzeler sağladığını söylediği belirtildi.

Söz konusu yetkili, "HARM füzelerinin ilk tedarikini ilk duyurduğumuzda, duyuruda bunu karakterize etme şeklimiz spesifik değildi. Karşı radar yeteneği sağladığımızı açıkladık." dedi.

"Fısıltılar büyüyor, yok olmuyor"

Ukrayna'ya daha fazlasının verildiğine dair "fısıltıların sadece büyüdüğü ve yok olmadığı" ifade edildi.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya gelişmiş füze ve topçu roket sistemlerini barındıran 700 milyon dolarlık askeri yardım paketini onaylamıştı.