Politico: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna savaşında dengeleyici rol oynadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaretin ağustos ayı içinde yapılabileceğini söyledi.
ABD merkezli Politico dergisi, ziyaretin, Rusya'nın çekildiği Karadeniz Tahıl Girişimi'ni yeniden hayata geçirmeye çalışan Türkiye'nin çabalarının yoğunlaştığı bir dönemde planlandığını yazdı.
Erdoğan'ın 'stratejik ve dengeleyici rolü'
Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin geçen ay İstanbul'a yaptığı ziyarette, Putin'in ağustosta Türkiye'ye geleceğini söylediği belirtildi.
Haberde, "Erdoğan, savaş boyunca stratejik ve dengeleyici rol oynadı." denildi.
Rusya'yı kınadı, Ukrayna'ya İHA sattı
Ankara'nın, hem Putin'in saldırılarını kınadığı hem de Ukrayna kuvvetlerine Türk yapımı insansız hava araçlarının satışını gerçekleştirdiği anımsatıldı.
Öte yandan Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in gözetimindeki tahıl anlaşmasının, Ukrayna'nın, tam ölçekli Rus saldırılarından sonra tarım ürünlerini Karadeniz yoluyla ihraç etmesine imkan sağladığı vurgulandı.
Erdoğan'ın açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Henüz tarih netleşmedi. İstihbarat Başkanım ve Dışişleri Bakanım gerekli görüşmeleri yapıyor. Ağustos ayı içinde bu ziyaret gerçekleşecek." demişti.