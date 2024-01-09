Politico: Netanyahu kontrolü kaybediyor İsrail koalisyonunda yaşanan gerilim, Netanyahu'nun koltuğunu kaybetmesiyle sonuçlanabilir. Hapse atılmaktan kaçınmaya çalışan Netanyahu'nun, kontrolü elinde tutmakta zorlandığı belirtildi.

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ABD merkezli Politico dergisi, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'in liderliğindeki zorlu durumu analiz etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kontrolü kaybetmeye devam ettiği belirtildi.

Suçlamalarla karşı karşıya kalan Netanyahu için, "Hapisten kaçmak ve siyasi ortaklarını mutlu etmek için mücadele ederken, bir yandan da savaş yürütüyor." denildi.

Hapse atılmaktan kaçınmaya çalışıyor

ABD'li yetkililerin İsrail-Hamas çatışmasını kontrol altına almaya çalıştığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

Netanyahu ile birlikte çalışmaları gerekiyor, ancak onun gerçekten sorumluluk sahibi olup olmadığı merak konusu.

İsrailli liderin bir taraftan koltuğunu korumaya çalıştığı, diğer taraftan yolsuzluk suçlamaları nedeniyle hapishaneye düşmekten kaçınmak için çabaladığına dikkat çekildi.

"Başbakanlığı kaybedebilir"

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir gibi aşırı sağcı figürlerin, Filistin karşıtı görüşlere sahip olduğu ifade edilerek şöyle denildi:

Filistinliler için fazla dostane buldukları ABD'nin önerilerine karşı çıkıyorlar. Koalisyondan vazgeçerlerse, Netanyahu başbakanlığı kaybedebilir. Bu da hukuki tehlikeyi artırabilir.



Bu durum Netanyahu'yu Amerika'nın tavsiyesini almak konusunda isteksiz yaptı. Filistinliler, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bombardımanından sağ çıkma mücadelesi verirken ABD-İsrail gerilimi artacak.

Tüm bu gelişmeler ışığında, İsrail'e kimin liderlik ettiğinin her zaman net olmadığı da kaydedildi.

Netanyahu'nun çevresi: Her zamanki gibi güçlü

Diğer taraftan, üst düzey bir İsrail hükümet yetkilisi ise Netanyahu'nun "zayıfladığıyla" ilgili görüşleri reddetti.

İsmi açıklanmayan yetkili, "Netanyahu, her zamanki gibi güçlü. Savaşı ustaca ve sağduyulu bir şekilde yönetiyor." iddiasında bulundu.