Politico, Vladimir Putin'in yerine geçebilecek isimleri yazdı

Derginin analizinde Putin'den sonra koltuğu devralabilecek adaylar sıralandı.

Ukrayna savaşı, Moskova'ya yönelik yaptırımların fitilini ateşledi.

Batılı ülkeler, Rusya'ya yönelik peş peşe ekonomik yaptırım paketleri açıkladı.

ABD merkezli Politico dergisi, "Vladimir Putin'in Ukrayna'daki feci askeri macerası, 22 yıllık yönetiminin sona eriyor olabileceği ihtimalini artırdı." diye yazdı.

Putin'in yerini alabilecek adaylar

"Putin sonrası: Rusya'yı mahvetmeye hazır 12 kişi" başlıklı analizde Rus liderin kendisinden sonra ülkeyi yönetmek üzere yol açabileceği kişilere işaret edilerek, "Kim onun yerine geçmek isteyebilir?" sorusu yöneltildi.

"Patruşev'i en olası halefi olarak görüyorlar"

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, listenin ilk sırasında yer aldı.

Yazıda, "Putin, konumunun savunulamaz hale geldiğini kabul ederse, Kremlin gözlemcileri Patruşev'i en olası halefi olarak görüyor. Putin'in şubat ayında Ukrayna'ya asker göndermesinden günler önce bir Güvenlik Konseyi toplantısında Patruşev, Washington'u 'Rusya Federasyonu'nun çöküşünü' sağlamak üzere gizli gündem peşinde koşmakla suçladı." denildi.

"Güvenebileceği biri varsa o da Medvedev"

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'den, "Putin'in güvenebileceği biri varsa o da Medvedev'dir." ifadesi kullanıldı.

Putin'in, 2008 yılında devlet başkanlığını eski sağ koluna "hediye ettiği," görev değişiminin, Putin'in iktidarı kendi elinde tutmasına ve daha sonra uygulanan anayasal süre sınırlarına uymasına olanak sağladığına dikkat çekildi.

Bir diğer isim Dyumin

Tula Oblastı Valisi Aleksey Dyumin'nden, "2014 yılında Kırım Yarımadası'nı ilhak etme operasyonunda özel kuvvetler komutanı olarak savaş alanındaydı. İki yıl sonra Putin, onu Tula bölgesinin valisi olarak atadı." şeklinde bahsedildi.

Dyumin'in, Putin'in gözdesi olduğu ancak tercih ettiği statünün Kremlin'de bir güç mücadelesi patlak verdiğinde onu savunmasız hale getirebileceği belirtildi.

"Tarım Bakanı, prens olarak ortaya çıktı"

Putin'in yeri için işaret edilen bir diğer isim Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev oldu.

Patruşev hakkında, "2000 yılında Federal Güvenlik Servisi'ni (FSB) yönetmek üzere atandığında, Rusya'nın casus seçkinlerini 'yeni soylular' olarak adlandıran Nikolai Patruşev'di.

Bir nesil sonra, oğlu Dmitriy Patruşev, prens ve güvenilir bir potansiyel halef olarak ortaya çıktı." ifadesi kullanıldı.

Mihail Mişustin seçeneği

Dergi, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'i de Putin'in yerine geçebilecek isimler arasında gösterdi.

"Rusya Anayasası'nın 92.3. maddesi, devlet başkanının görevlerini yerine getiremeyecek durumda olduğu durumda, başbakan tarafından 'geçici olarak yerine getirileceğini' belirtiyor.

Bu, Mişustin'i Putin'in ciddi şekilde hastalanması veya suikasta uğraması durumunda devlet başkanı vekili olarak devralacak kutup pozisyonuna getiriyor." ifadeleri kullanıldı.

Kadirov ayrıntısı

Ramazan Kadirov için, "Rusya'da siyasi bir karışıklık olursa Kadirov'un Çeçenistan için daha fazla özerklik veya bağımsızlık istemesi daha olası." ifadesine yer verildi.

Aynı analizde, Yevgeniy Prigojin'in de alternatif olduğu kaydedilerek, "Şu anda Rusya'nın başkomutanına benzeyen biri varsa, o da gizli Wagner paralı ordusunu yöneten Putin'in 'şefi' olarak bilinen oligark Yevgeniy Prigojin'dir." denildi.

Listedeki diğer isimler, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Aleksey Navalni, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Mikhail Mizintsev ve iş insanı Mihail Hodorkovski şeklinde sıralandı.

"Troyka" başlığı altında da "FSB patronu Alexander Bortnikov, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya dikkat edin." notuna dikkat çekildi.