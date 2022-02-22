Politico'dan Ukrayna yorumu: Putin, ABD'yi eski kötü günlere götürüyor

ABD merkezli dergi, Moskova yönetiminin Batı'yı diplomatik açmaza doğru sürüklediğini yazdı. Tüm dikkatlerin Rusya üzerinde toplandığı belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanıma kararı aldı.

Tanınan sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti bölgeleri için Rus Silahlı Kuvvetleri'nin "barışı koruma misyonları" icra etmesi kararlaştırıldı.

"MOSKOVA BATI'YI DİPLOMATİK AÇMAZA SÜRÜKLÜYOR"

ABD merkezli Politico dergisi, gelişmeyi "Soğuk Savaş, Bölüm 2: Putin, Amerika'yı nasıl eski kötü günlere götürüyor?" başlığıyla okurlarına aktardı.

Analizde, "Moskova stratejik tabloyu yeniden yönlendirdi ve Batı'yı uzun süreli bir askeri ve diplomatik açmaza doğru sürüklüyor." denildi.

"WASHINGTON'UN DİKKATİ RUSYA'YA ÇEKİLDİ"

Söz konusu iki bölgeye “barışı koruma” birliklerinin gönderilmesi kararı anımsatılarak, gelişmenin, Rusya'nın Ukrayna sınırları boyunca yaklaşık 190 bin askeri yığmasından sonra yaşandığına dikkat çekildi.

2016-2019 yılları arasında NATO Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan Rose Gottemoeller, "Washington'un dikkati yeniden Rusya'ya çekildi. Rusya yine başını kaldırdı ve bu yüzden dikkatimizi Çin'e çevirmek Biden yönetimindeki birçok kişinin umduğu kadar kolay olmayacak." dedi.

"AVRUPA'DA GENİŞ KAPSAMLI ETKİLERİ OLACAK"

Alman Marshall Vakfı'ndan Jonathan Katz, Rusya'nın eylemlerinin Avrupa çapında geniş kapsamlı etkilere yol açacağını söyledi.

Katz, "Avrupa ve ABD ile ilişki kurmayı seçen ülkeler ile Rusya'ya sırtını yaslayan ülkeler arasında incecik çizgiler çizildiğini görmeniz olasıdır." ifadesini kullandı.

"SADECE BİR BAŞLANGIÇ"

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tehditlerinin sadece başlangıç olduğunu savunan Katz, Moskova'nın “Batı Balkanlar ve Güney Kafkaslar gibi komşu bölgeleri istikrarsızlaştırma çabalarından" duyduğu endişeyi de dile getirdi.

Ortaya çıkan tablonun "Soğuk Savaş" olarak anılabileceğini belirten Katz, "Ukrayna'nın ötesinde dalgalanan dramatik bir etkisi olacak." diye konuştu.