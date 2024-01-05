Politico'nun Gazze analizi: ABD, savaşın büyüme ihtimaline hazırlanıyor ABD Başkanı Biden'ın, yaklaşan seçim öncesinde kendisini Orta Doğu'daki çatışmanın merkezinde bulabileceği belirtildi. Savaşları sona erdirme vaadiyle göreve gelen Biden'ın tutumuna dikkat çekildi.

ensonhaber.com

İsrail ordusunun devam eden saldırılarının, bölgedeki çatışmaları daha geniş bir alana taşıyabileceği konuşuluyor.

ABD merkezli Poilticio dergisi, Başkan Joe Biden yönetiminin bu duruma hazırlandığını yazdı.

Washington'daki yetkililerin, Gazze'deki durumun bölgesel çatışmaya dönüşebileceği ihtimalinden giderek daha fazla endişe duyduğu belirtildi.

'ABD müdahil olabilir' yorumu

Aralarında üst düzey bir yönetim yetkilisinin de bulunduğu konuya aşina dört yetkili, "ABD'yi başka bir Orta Doğu savaşına çekme potansiyeline sahip senaryolar" hakkında yaşanan görüşmeleri anlattı.

Tartışmalar hakkında doğrudan bilgisi olan üç ABD'li yetkiliye göre, Amerikan ordusu, Kızıldeniz'de ticari gemilere saldıran İran destekli Husi militanlarına misilleme planları hazırlıyor.

Bu planlar arasında Yemen'deki Husilere ait hedeflerin vurulmasının da yer aldığı kaydedildi.

Irak ve Suriye'de saldırı ihtimali

İstihbarat yetkililerinin de İran destekli güçlerin Irak ve Suriye'de ABD'ye yönelik olası saldırılarını öngörmenin ve savuşturmanın yollarını aradığı bildirildi.

Ayrıca Husi militanlarının bundan sonra nerelere saldırabileceğine dair tahminler yapılmaya çalışılıyor.

Biden, Orta Doğu'ya daha derin şekilde bulaşabilir

Tüm bu yaşananların, 2024 seçimleri öncesinde Biden'ın izlemeyi planladığı politikaları etkileyebileceğine dikkat çekildi:

Gerilim, 2024 kampanya sezonunun kızıştığı ve iç meselelere odaklanmaya başladığı bir dönemde Başkan Biden'ın Orta Doğu'ya daha derin bir şekilde bulaşmasıyla sonuçlanabilir.

Savaşları sona erdirme vaadiyle geldi

Aynı yetkililer, son birkaç gün içinde Irak, Lübnan ve İran'da yaşanan bir dizi çatışmanın ardından, daha geniş çaplı çatışma potansiyelinin arttığını dile getirdi.

Gelişmelerin sadece bölgesel güvenlik açısından değil, Biden'ın yeniden seçilme şansı açısından da "tehlikeli" olduğu belirtilerek, "Savaşları sona erdirme vaadiyle göreve başlamıştı." notu paylaşıldı.