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    Polonya: 1 milyon 67 bin kişi sınırdan giriş yaptı

    Sınır Muhafızları, bugün yaptığı açıklamayla 24 Şubat’tan itibaren Polonya’ya 1 milyon 67 bin Ukraynalının geçtiğini söyledi.
    • DHA
    • 07.03.2022 - 12:06
    • Güncelleme : 07.03.2022 - 12:40
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    Polonya: 1 milyon 67 bin kişi sınırdan giriş yaptı

    Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri operasyon 12’nci gününe girdi. Birçok Ukraynalı, evlerini ve yaşamlarını arkalarında bırakarak ülkelerini terk etmek zorunda kaldı.

    Polonya Sınır Muhafızları, bugün yaptığı açıklamayla Ukrayna’dan Polonya’ya geçişlerde rekor kırıldığını ve bir günde 142 bin 300 kişinin geçiş yaptığını açıkladı.

    Sınır Muhafızları açıklamasında, 24 Şubat’tan itibaren 1 milyon 67 bin kişinin Ukrayna sınırından geçerek Polonya’ya sığındığını belirtti. Sınırlarda artan geçiş trafiğine dikkat çeken Sınır Muhafızları, bugün sabah yerel saatle 07.00 itibarıyla 42 bin kişinin sınırdan geçtiğini ifade etti.

    “2. DÜNYA SAVAŞI’NDAN BU YANA EN HIZLI BÜYÜYEN MÜLTECİ KRİZİ”

    Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği (UNHCR), savaşın başlamasından itibaren 10 günlük süre içinde toplamda 1 milyon 500 kişinin geçiş yaptığını belirtti. UNHCR açıklamasında, “Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en hızlı büyüyen mülteci krizi. Bu anlamsız çatışmaya derhal bir son verilmediği takdirde, önümüzdeki günlerde milyonlarca hayat daha köklerinden sökülecek.” ifadelerini kullandı.

    Polonya: 1 milyon 67 bin kişi sınırdan giriş yaptı #1


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