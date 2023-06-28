Polonya, ABD'den 14 Abrams tankını teslim aldı Savunma Bakanı Blaszczak, tankların indirildiği noktaya giderek karşılamaya katıldı. Blaszczak, "Bu tanklar caydırıcılığımızı güçlendirecek" dedi.

AA

Belarus'ta Wagner tehdidiyle karşılaştığını söyleyen Polonya, savunmasını güçlendirmenin yollarını arıyor.

Varşova yönetimi, ABD ile yaptığı anlaşma kapsamında Abrams tanklarını teslim aldı.

Ülkenin kuzeybatısında yer alan Szczecin şehrinde tankları karşılayan Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, burada değerlendirmelerde bulundu.

"Caydırıcılığımızı güçlendirecek"

Blaszczak, bu yıl 2 Abrams teslimatı daha yapılacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Mürettebatımız zaten eğitildi. Bu tanklar, Polonya askerlerine gidecek ve caydırıcılığımızı güçlendirecek.



Polonya topraklarının hiçbir parçasının düşmana verilmeyeceği ilkesini benimsiyoruz.

14 Abrams tankı Polonya ordusunda

Ukrayna'da yaşananların farkında olduklarının altını çizen Blaszczak, şöyle konuştu:

Ukrayna'yı destekliyoruz, ancak her şeyden önce Polonya ordusunu güçlendirmeye odaklanmış durumdayız. ABD'li ortaklarımızla yürüttüğümüz çalışmalar da bu yönde.

Blaszczak, bugünün, Polonya ordusu için tarihi bir gün olduğuna işaret ederek, "Bugün, 14 Abrams tankı, Polonya ordusuna teslim edildi." dedi.

ABD finanse edecek

Polonya Savunma Bakanı Blaszczak, orduya kazandırılacak 116 Abrams tankı için ABD'li makamların onayının ardından kendisinin de sözleşmeyi onayladığını, 4 Ocak'ta bildirmişti.

Polonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Abrams tankları için yapılan sözleşmenin toplam değeri 1,4 milyar dolar olarak hesaplandı. Bunun yaklaşık 200 milyon doları Polonya'ya verilen yardım fonları kapsamında ABD tarafından finanse edilecek.

Polonya, modernize edilmiş 116 tanka ek olarak 250 son teknoloji Abrams tankı da sipariş etmişti.