Polonya, ABD'den HIMARS roket sistemlerini teslim aldı Savunma Bakanı Blaszczak, roket sistemlerini Rusya'nın Kaliningrad sınırına konumlandıracaklarını açıkladı.

AA

ABD üretimi roket sistemlerinin Polonya'ya ilk sevkiyatı gerçekleştirildi.

Gelişmeyi, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak duyurdu.

Blaszczak, başkent Varşova'da HIMARS teslim töreninde değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın Kaliningrad sınırına konumlandırılacak

ABD'den teslim edilen ilk partinin Polonya'nın kuzeyinde bulunan Rusya'nın Kaliningrad sınırına konumlandırılacağını belirten Blaszczak, yeni HIMARS tedariki için başka bir sözleşmenin de müzakere edildiğini kaydetti.

"Hedefimiz bu"

Blaszczak, Polonya'nın yeni HIMARS sözleşmesi kapsamında hem fırlatıcıların hem de roketlerin üretiminin Polonya'da yapılacağından emin olmak istediğini vurgulayarak "Kendimize koyduğumuz hedef bu." ifadesini kullandı.

Askerlere eğitim verilecek

Yakın zamanda ülkenin kuzeyindeki Torun kentinde HIMARS akademisinin kurulacağına dikkati çeken Blaszczak, burada askerlere silah sisteminin nasıl kullanılacağı konusunda eğitim verileceğini sözlerine ekledi.