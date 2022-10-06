Polonya, ABD'nin nükleer silahlarına ev sahipliği yapmak istiyor

Rusya'nın nükleer konusundaki söylemleri sonrası Varşova harekete geçti. Cumhurbaşkanı Duda, 'nükleer paylaşım' vurgusu yaptı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ABD ile nükleer silahların paylaşımı konusunu değerlendirdiklerini söyledi.

Varşova yönetiminin bu adımı, Rusya'nın topraklarını korumak için "her türlü araca başvurabileceğini" açıklamasından sonra geldi.

"Nükleer silahımız yok, Amerikalılarla konuştuk"

Gazeta Polska'ya konuşan Duda, "Sorun, her şeyden önce, nükleer silaha sahip olmamamız." dedi.

Nükleer paylaşıma katılmak için her zaman potansiyel bir fırsat olduğunu söyleyen Duda, "ABD'nin böyle bir olasılığı düşünüp düşünmediği konusunda Amerikalı liderlerle konuştuk. Bu konu açık." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray yetkilisi: Haberimiz yok

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise böyle bir talebin kendilerine gelmediği kaydedildi.

Amerikalı bir yetkili, "Bu meselenin gündeme geldiğinden haberdar değiliz." diye konuştu.

"Duda'nın talebi sembolik"

Konuyla ilgili uzmanlara işaret eden Guardian, Duda'nın talebinin daha çok sembolik olarak görüldüğünü yazdı.

ABD'ye ait nükleer silahların Polonya'ya taşınmasının, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'nın (NPT) ve 1997'deki Nato-Rusya Kurucu Yasası'nın ihlali olabileceğine dikkat çekiliyor.