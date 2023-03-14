Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro, belinde silahla görüntülendi Bakan Ziobro, anıta çelenk koyduğu sırada belindeki silahla kameraya yansıdı. Eleştirilere yanıt veren Ziobro, silah taşımasının gerekçesini açıkladı.

Polonya'da üst düzey bir yetkiliyle ilgili dikkat çeken anlar göze çarptı.

Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro, ülkede meydana gelen maden kazasında ölenler anısına inşa edilen anıta çelenk koydu.

Belindeki silah kameraya yansıdı

Rüzgarlı havada çelenk koyan Ziobro'nun ceketi kalkınca belindeki Glock marka silah görüntülendi.

Ziobro, görüntünün sosyal medyada yayılması ve eleştirilmesiyle konuya ilişkin açıklama yaptı.

Silah taşımasının nedenini açıkladı

Polonya Adalet Bakanı, yıllar önce bir suç örgütü liderinin kendisini tehdit etmesi nedeniyle silah ruhsatı aldığını söyledi.

"Her vatandaş gibi kendimi ve ailemi koruma hakkım var." diyen Ziobro'ya destek veren Başbakan Mateusz Morawiecki de Ziobro'nun her vatandaş gibi silah alabileceğini belirtti.

Poligonlarda atış talimleri yapıyor

Daha önceki açıklamalarında hobi olarak poligonlarda atış talimleri yaptığını kaydeden Ziobro, tören günü silahın belinde olmasıyla ilgili ise araçta silah bulundurma izni olmadığını ifade etti.

Ziobro, silahı sürekli üzerinde bulundurmadığını da sözlerine ekledi.

Zbigniew Ziobro