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Polonya Adalet Bakanı Ziobro: LGBT, saldırganlığın simgesidir

Polonya Adalet Bakanı Ziobro: LGBT, saldırganlığın simgesidir

Konser tartışması üzerine Başbakan Morawiecki'nin tavrı, hükümette tepkiye neden oldu. Yapılan açıklamada, LGBT sert sözlerle hedef alındı.