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    Polonya Adalet Bakanı Ziobro: LGBT, saldırganlığın simgesidir

    Konser tartışması üzerine Başbakan Morawiecki'nin tavrı, hükümette tepkiye neden oldu. Yapılan açıklamada, LGBT sert sözlerle hedef alındı.
    • 03.01.2023 - 13:09
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 13:29
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    Polonya Adalet Bakanı Ziobro: LGBT, saldırganlığın simgesidir

    Polonya'da koalisyon hükümetinin bileşenleri arasında LGBT gerilimi yaşanıyor.

    Amerikalı hip-hop grubu Black Eyed Peas, ülkede sahne aldığı yılbaşı konserinde LGBT'ye destek verdi.

    Başbakan Morawiecki: Sansür uygulamayacağız

    Gelen tepkiler üzerine açıklama yapan Başbakan Mateusz Morawiecki, geri adım atmadı. Sanatsal tanıtımlara karşı olmadıklarını dile getiren Morawiecki, "Sanatçılara sansür uygulamayacağız." söyledi.

    "LGBT, hoşgörüsüzlük ve saldırganlığın simgesidir"

    Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro ise Twitter paylaşımında, koalisyon ortağı Hukuk ve Adalet Partisi'ni (PİS) sert sözlerle eleştirdi.

    LGBT'yi "şiddet" olarak tanımlayan Ziobro, "Kiliseleri yıkmak, kutsallara tükürmek, çocukları yozlaştırmak... LGBT, hoşgörüsüzlük ve saldırganlığın simgesidir." dedi.

    Polonya Adalet Bakanı Ziobro: LGBT, saldırganlığın simgesidir #1

    "Başbakan ile farklı düşünüyoruz, destek kabul edilemez"

    Ziobro, "Verilen destek kabul edilemez. Bu konuda Başbakan Morawiecki ile farklı düşünüyoruz. LGBT'nin televizyondaki 'sanatsal tanıtımlarını' asla kabul etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

    Amerikalı hip-hop grubuna 1 milyon dolar ödendi

    İngiliz Spice Girls grubunun 48 yaşındaki eski üyesi Melanie Chisholm, geçen hafta LGBT'yi destekleyen bir mesajla Polonya'da karşıt görüşlerin hakim olduğunu öne sürerek yılbaşı gecesi vereceği konseri iptal etmişti.

    Bunun hemen ardından, TVP'de sahne alması için Black Eyed Peas grubu ile anlaşma sağlandığı duyurulmuştu.

    Polonya medyasında yer alan haberlere göre, Amerikalı hip-hop grubuna bu anlaşma karşılığında 1 milyon dolara yakın ödeme yapıldı.

    Polonya Adalet Bakanı Ziobro: LGBT, saldırganlığın simgesidir #2
    (Mateusz Morawiecki)

    Black Eyed Peas üyelerine tepki

    TVP'de canlı yayımlanan konserde sahneye LGBT'yi desteklemek amacıyla kollarında gökkuşağı renklerindeki bantlarla çıkan Black Eyed Peas üyelerine sosyal medyada tepki gösterilmişti.


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