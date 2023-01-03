- Haberler
- Dünya Haberleri
- Polonya Adalet Bakanı Ziobro: LGBT, saldırganlığın simgesidir
Polonya Adalet Bakanı Ziobro: LGBT, saldırganlığın simgesidir
- 03.01.2023 - 13:09
- Güncelleme : 03.01.2023 - 13:29
Polonya'da koalisyon hükümetinin bileşenleri arasında LGBT gerilimi yaşanıyor.
Amerikalı hip-hop grubu Black Eyed Peas, ülkede sahne aldığı yılbaşı konserinde LGBT'ye destek verdi.
Başbakan Morawiecki: Sansür uygulamayacağız
Gelen tepkiler üzerine açıklama yapan Başbakan Mateusz Morawiecki, geri adım atmadı. Sanatsal tanıtımlara karşı olmadıklarını dile getiren Morawiecki, "Sanatçılara sansür uygulamayacağız." söyledi.
"LGBT, hoşgörüsüzlük ve saldırganlığın simgesidir"
Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro ise Twitter paylaşımında, koalisyon ortağı Hukuk ve Adalet Partisi'ni (PİS) sert sözlerle eleştirdi.
LGBT'yi "şiddet" olarak tanımlayan Ziobro, "Kiliseleri yıkmak, kutsallara tükürmek, çocukları yozlaştırmak... LGBT, hoşgörüsüzlük ve saldırganlığın simgesidir." dedi.
"Başbakan ile farklı düşünüyoruz, destek kabul edilemez"
Ziobro, "Verilen destek kabul edilemez. Bu konuda Başbakan Morawiecki ile farklı düşünüyoruz. LGBT'nin televizyondaki 'sanatsal tanıtımlarını' asla kabul etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Amerikalı hip-hop grubuna 1 milyon dolar ödendi
İngiliz Spice Girls grubunun 48 yaşındaki eski üyesi Melanie Chisholm, geçen hafta LGBT'yi destekleyen bir mesajla Polonya'da karşıt görüşlerin hakim olduğunu öne sürerek yılbaşı gecesi vereceği konseri iptal etmişti.
Bunun hemen ardından, TVP'de sahne alması için Black Eyed Peas grubu ile anlaşma sağlandığı duyurulmuştu.
Polonya medyasında yer alan haberlere göre, Amerikalı hip-hop grubuna bu anlaşma karşılığında 1 milyon dolara yakın ödeme yapıldı.
(Mateusz Morawiecki)
Black Eyed Peas üyelerine tepki
TVP'de canlı yayımlanan konserde sahneye LGBT'yi desteklemek amacıyla kollarında gökkuşağı renklerindeki bantlarla çıkan Black Eyed Peas üyelerine sosyal medyada tepki gösterilmişti.