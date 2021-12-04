Polonya: Afganistan’dan gelecek göçmen gruplarına karşı hazırız

Hükümet Sözcüsü Piotr Müller, gelecek aylarda ortaya çıkacak organize göç hareketlerine hazır olunduğunu, söz konusu göçlerin Afganistan'dan geleceğini ifade etti.

Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller, Polonya-Belarus sınırının güvenliğine ilişkin bilgiler verdiği basın toplantısında, son aylarda yaşanan göçmen krizi nedeniyle şimdiye kadar sınırda alınan önlemlerin Polonya sınırını korumada etkili olduğunu, önümüzdeki aylarda ortaya çıkacak organize göç hareketlerine karşı hazır olduklarını açıkladı.

Müller, "Diplomatik bilgiler, bizlerin ve partnerlerimizin istihbaratlarından bize gelen bilgiler temelinde söz konusu organize göç hareketleri Afganistan'dan olacak." ifadelerini kullandı.

‘RİSK KAT SAYISI YÜZ BİNLERE ULAŞTI’

Buna bağlı olarak önümüzdeki hafta ve aylarda büyük ölçekte bir riskle karşı karşıya olduklarını aktaran Müller, riskten kastının sayının yüz binlere ulaştığı organize göç hareketleri olduğunu belirtti.

GÖÇMEN KRİZİ

Polonya, doğusundaki Belarus sınırında geçtiğimiz yaz ayından bu yana yasadışı göçmen sorunu ile mücadele ediyor.

Çoğunluğu Irak, Suriye ve Yemen'den olmak üzere binlerce kişi Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği (AB) üyesi diğer ülkelere geçmek için uçakla Belarus'a, oradan da otobüslerle Polonya sınırına gelmişti. AB üyesi Polonya kaçak geçişleri önlemek için sınıra dikenli tel örmüş, nihayetinde sayıları 20 bini bulan sınır koruma, asker ve polisi sınır bölgesine yığmıştı.

GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR İZNE TABİ TUTULDU

2 Eylül'de ülkenin doğusundaki 183 yerleşim yerinde 3 aylığına OHAL ilan edilmiş, OHAL'in sona erdiği 1 Aralık tarihinde ise Polonya İçişleri Bakanlığı yayınladığı kararnameyle 1 Mart 2022 tarihine kadar söz konusu yerleşim yerlerine giriş-çıkışları gazeteciler dahil izne tabi tutmuştu.

10 GÖÇMEN HAYATINI KAYBETTİ

Aylar süren kriz boyunca zaman zaman sınırı zorla geçmeye kalkışan göçmenlere karşı Polonyalı güvenlik görevlileri, gaz ve tazyikli su ile müdahale etmişti. Polonya sınırını kaçak olarak geçmeyi başaran kişilerden bazıları Almanya'daki akrabalarının yanına varırken, Polonya'nın Belarus sınırına yakın ormanlarında bugüne kadar 10 kişi hastalıktan ya da soğuktan donarak hayatını kaybetti.