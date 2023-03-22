Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki: Şi Cinping'in Rusya ziyareti endişe verici Japon liderle bir araya gelen Morawiecki, "Çin'i Rusya'nın saldırgan politikasını desteklememeye ikna etmeye çalışıyoruz" dedi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Polonya'yı ziyaret etti.

Kişida, başkent Varşova'da Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından değerlendirmelerde bulunan Morawiecki, yeni bir jeopolitik düzenin doğduğunu söyledi.

Polonya'da Kişida-Morawiecki görüşmesi

Morawiecki, Japonya'nın Asya'da, Polonya'nın ise Avrupa'da güvenlik için önemine değinerek Kişida'ya Kiev'e gerçekleştirdiği ziyaret için teşekkür etti.

Kişida'nın Kiev ziyaretinin, özgürlük ve demokrasiye desteğin sembolü olduğunu vurgulayan Morawiecki, emperyalizmin tehlikelerinin farkında oldukları değerlendirmesinde bulundu.

"Çin'i ikna etmeye çalışıyoruz"

Morawiecki, Japonya ile barış, istikrar ve özgürlük konularında benzer düşündüklerine dikkati çekerek, iki ülkenin daha yakın iş birliği yapması gerektiğini belirtti.

Çin Devlet Başkanı Şi'nin Moskova ziyaretinin endişe verici olduğunu dile getiren Morawiecki, şöyle dedi:

Çin'i Rusya'nın saldırgan uluslararası politikasını desteklememeye ikna etmeye çalışıyoruz.

Ukrayna'ya destek taahhüdü

Japon Başbakan Kişida, Ukrayna'da Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile bir araya gelmişti.

Kişida, ölümcül olmayan 30 milyon dolarlık ekipman konusunda Zelensky'ye taahhütte bulunmuştu.