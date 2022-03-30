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    Polonya Başbakanı Morawiecki: Rusofobi, ana akım oldu

    Mateusz Morawiecki, Ukrayna'daki savaş nedeniyle ülkesinde oluşan tabloyu özetledi.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2022 - 16:45
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 17:43
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    Polonya Başbakanı Morawiecki: Rusofobi, ana akım oldu

    Polonya, 2022 yılı sonuna kadar Rusya'dan petrol ve gaz ithalatını sona erdirmeye hazırlanıyor.

    Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin Moskova ile ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

    Başbakan Morawiecki, Rusofobi olarak adlandırılan durumun, Polonya'da ana akım haline geldiğini söyledi.

    'RUSOFOBİ' AÇIKLAMASI

    Ukrayna'daki savaşı hatırlatan Morawiecki, Polonya'nın "Rus karşıtı duygular söz konusu olduğunda bazı standartlar" belirlediğini savundu.

    Morawiecki, "Ukrayna'daki savaş bağlamında, Polonya bazı standartlar belirliyor ve daha önce Rusofobi olarak adlandırılan şey artık ana akım olarak kabul ediliyor. Bu da zaten bir gerçek olarak görülüyor." dedi.

    "AVRUPA'NIN EN RADİKAL PLANI"

    Açıklama, Başbakan'ın Polonya'nın yıl sonuna kadar Rusya'dan tüm enerji ithalatını kesme kararını duyurmasının ardından geldi.

    Kararı "Avrupa'nın en radikal planı" şeklinde tanımlayan Morawiecki, diğer AB ülkelerini de bu çizgiyi izlemeye çağırdı.

    Polonya Başbakanı Morawiecki: Rusofobi, ana akım oldu #1


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