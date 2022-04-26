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    Polonya Başbakanı Morawiecki: Ukrayna'ya tank teslimi gerçekleştirdik

    Polonya Başbakanı Morawiecki: Ukrayna'ya tank teslimi gerçekleştirdik

    Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki Ukrayna'ya yapılan askeri yardımların süreceğini belirterek, "Bugün tankların teslimatını tamamladık” dedi.
    • 26.04.2022 - 04:55
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 04:57
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    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın 62. gününde çatışmalar sürerken, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ukrayna’ya tank teslimatı yaptıklarını açıkladı.

    "Teslim ettiğimiz tankların sayısını paylaşmayacağız"

    Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, "Ukrayna'ya askeri alanda yardımlarımız devam ediyor. Bugün tankların teslimatını tamamladık. Fakat Ukraynalı dostlarımızın güvenliği için teslim edilen tankların sayısını paylaşmayacağız. Ukrayna'ya diğer alanlarda da desteğimiz sürecek, onlar bize yardım ediyor, biz de onlara" dedi.

    İHA'nın haberine göre Morawiecki, Polonya'nın NATO bünyesinde ABD ve Avrupa Birliği’nden (AB) yardım aldığını ve Polonya halkının kendini güvende hissetmesi gerektiğini belirtti. Morawiecki, Polonya’nın Ukrayna'ya uçak göndermeyi hala düşünülüp düşünmediği sorulduğunda, "Böyle bir zorunluluk yok, böyle bir talep yok” dedi.

    Polonya Başbakanı Morawiecki: Ukrayna ya tank teslimi gerçekleştirdik #1

    Ukrayna’ya MiG-29 teslimi reddedilmişti

    Geçtiğimiz mart ayında Polonya, tüm MiG-29 savaş jetlerini Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'ne konuşlandırmaya ve ABD'nin hizmetine sunmaya hazır olduğunu belirtmişti. ABD ise Polonya’nın teklifini reddetmişti.

    Çekya da tank gönderme kararı almıştı

    Rusya’nın saldırıları karşısında Ukrayna’yı desteklemeye devam eden Çekya, bir ilke imza atarak ordu envanterinde bulunan ve kullanılmayan çok sayıda T-72 tipi tank ile BVP-1 tipi zırhlı aracı Ukrayna’ya gönderme kararı almıştı.

    Polonya Başbakanı Morawiecki: Ukrayna ya tank teslimi gerçekleştirdik #2

    Ukrayna'ya tank gönderme karşılığında Challenger 2 anlaşması

    Polonya, kendi envanterindeki T-72 tanklarını Ukrayna’ya gönderdiği takdirde envanterine Challenger 2 tanklarını kazandıracağı açıklanmıştı. Ülke, yakın geçmişte ABD’den 250 adet M1A2 Abrams SEPv3 Ana Muharebe Tankı için bir anlaşma imzalamıştı.

    Polonya Başbakanı Morawiecki: Ukrayna ya tank teslimi gerçekleştirdik #3


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