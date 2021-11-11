Polonya - Belarus sınır krizi: 468 geçiş engellendi

Polonya-Belarus sınırında devam eden sığınmacı krizine ilişkin Polonya Sınır Muhafızları’ndan yapılan açıklamada, sığınmacıların yasa dışı 468 sınır geçme girişiminin önlendiği ifade edildi.

Belarus üzerinden Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya'ya girmek, oradan da diğer AB ülkelerine geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin, Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişi sürüyor.

Şiddetli soğuk nedeniyle ateş yakıp ısınmaya çalışan düzensiz göçmenler, sınırın Belarus tarafına kurdukları çadırlarda konaklıyor.

468 GİRİŞİM ENGELLENDİ

Zaman zaman güvenlik güçleriyle karşı karşıya kalan göçmenlerden bazıları, çıkan arbede ve polisin şiddetli müdahalesi nedeniyle yaralandı.

Polonya Sınır Muhafızları’ndan yapılan açıklamada, “468 yasa dışı yollardan sınırı geçme girişimi kaydedildi. 42 yabancı hakkında Polonya topraklarını terk etme kararı verildi.” denildi.

ASKERLER HAVAYA ATEŞ AÇTI

Polonya Savunma Bakanlığı, Bialowieza bölgesinde sığınmacıların sınırı geçme girişimi sırasında askerlerin havaya ateş açtığını duyurdu.

Açıklamada, “Dün Bialowieza bölgesinde birkaç yüz sığınmacıdan oluşan bir grup sınırı zorla geçmeye çalıştı. Sığınmacılar, askerlere nesneler attıktan sonra çiti yıkmaya çalıştı. Askerler havaya uyarı ateşi açtı. Sınır Muhafızları ve polis bölgeye ulaştıktan sonra durum sakinleşti. Aynı zamanda, Szudzialow yakınlarında, bir askere göçmenler tarafından başka bir saldırı gerçekleşti. Asker, havaya iki uyarı ateşi açtı. Askere bir şey olmadı. Sığınmacılar, Belarus tarafına çekildi” ifadelerine yer verildi.

















