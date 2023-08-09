Polonya, Belarus sınırına 2 bin asker gönderecek Wagner nedeniyle alarm durumuna geçen Varşova yönetimi, sınıra yeni asker takviyesi yapmaya karar verdi.

AA

Belarus'taki Wagner birlikleri, Polonya sınırına yaklaştı.

Bu konuda uyarının yapıldığı Polonya'da alarm seviyesi yükseltilirken, sınıra ilave asker gönderilmesi kararlaştırıldı.

Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Maciej Wasik, Belarus sınırına daha önce duyurulan rakamın iki katı olan ilave 2 bin asker konuşlandıracaklarını söyledi.

Wasik, Polonya haber ajansı PAP'a yaptığı açıklamada, asker gönderme kararının Bakanlar Kurulu'nda alındığını ifade etti.

Polonya Sınır Muhafızları hafta başında Savunma Bakanlığı'ndan Belarus sınırına ek bin asker isteğinde bulunmuştu.

2 bin asker gönderecekler

Takviyenin Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak tarafından onaylandığını belirten Wasik şöyle dedi:

Bu takviye bin değil, 2 bin asker olacak. Bu karar, Bakan Blaszczak tarafından alındı.

Wasik'e göre askerler Belarus sınırında bulunan Podlaskie ve Lubelskie bölgelerindeki sınır muhafızlarına destek olmak üzere önümüzdeki iki hafta içinde görev bölgelerine ulaşacak.

Wagner Polonya sınırı yakınlarında görüldü

Son dönemde Wagner paralı asker grubu mensupları Polonya sınırı yakınlarında görülmüş, Başbakan Mateusz Morawiecki de bu gelişmenin NATO'nun doğu kanadındaki durumu istikrarsızlaştırmayı amaçladığını söylemişti.

Polonya medyasına göre, ülkenin Belarus sınırında halihazırda 2 bin askerin yanı sıra yüzlerce polis ve sınır muhafızı görev yapıyor.