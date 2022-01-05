Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, koronavirüse yakalandı

Geçen yıl koronavirüs testi pozitif çıkan Duda'nın, yeniden virüse yakalandığı duyuruldu.

Koronavirüs testi yaptıran Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın sonucu pozitif çıktı.

Duda'nın yardımcısı Pawel Szrot, Cumhurbaşkanı ile ilgili son durumu paylaştı.

"SÜREKLİ GÖZETİM ALTINDA"

Szrot, "Cumhurbaşkanı kendini iyi hissediyor, ciddi bir şekilde hasta değil ve sürekli tıbbi gözetim altında." dedi.

Duda'nın, Ekim 2020'de yaptırdığı koronavirüs testi de pozitif çıkmıştı.

POLONYA'DA KORONA VAKALARI

Polonya, son günlerde daha az sayıda yeni koronavirüs vakası bildirdi, ancak bu durumun tatillerde yapılan testlerdeki düşüşten kaynaklanmış olabileceğine dikkat çekildi.

"OMICRON AY SONUNDA BASKIN OLACAK" BEKLENTİSİ

Omicron varyantı, Polonya'da henüz baskın hale gelmiş değil.

Ülkedeki Sağlık Bakanlığı, Omicron'un enfeksiyonların yaklaşık yüzde 2,5'ini oluşturduğunu, ancak ay sonuna kadar baskın hale gelmesinin beklendiğini söyledi.