Polonya Cumhurbaşkanı Duda'dan füzenin düştüğü köye ziyaret

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, füze felaketinin yaşandığı Przewodowo köyündeki ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu zor durumda dahi Zelensky'i desteklemeye çalışıyorum" dedi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, geçtiğimiz Salı günü Ukrayna’nın Rus füzesini vurmak için ateşlediği füzenin yanlışlıkla Polonya topraklarına düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği Przewodowo köyünde incelemelerde bulundu.

Olay yerinde çalışmalarını sürdüren yetkililerden bilgi alan Cumhurbaşkanı Duda, daha sonra basın açıklamasında bulundu.

"Zelensky ile görüştüm, bu zor durumda dahi desteklemeye çalışıyorum"

"Hiç kimsenin, Polonya halkına zarar vermek istemediğini" söyleyen Duda, "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile görüştüm. Onu, ülkesinin savunmasına ilişkin tüm faaliyetlerinde, hatta bu zor durumda dahi desteklemeye çalışıyorum. Bu, onlar için oldukça zor bir durum. Çok büyük duygu yoğunluğu ve stres var" dedi.

Zelensky’nin, Polonya’ya düşen füzenin Ukrayna’ya ait olmadığını ifade ettiği açıklamalarıyla ilgili de konuşan Duda, "Herkes kendi delillerini görmek istiyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Bu bir trajedi"

Polonyalı uzmanların yaptıkları incelemeler neticesinde, olayın Polonya’ya yönelik kasıtlı bir saldırı olmadığı sonucuna vardıklarını ifade eden Duda, "Bu bir trajedi, bir anlamda bizim ortak trajedimiz" şeklinde konuştu.

Duda, söz konusu patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla da görüştü.

Öte yandan, Przewodowo köyünde hayatını kaybeden 60 ve 62 yaşındaki ismi açıklanmayan 2 kişinin cenazesinin Cumartesi günü düzenlenecek devlet töreniyle toprağa verileceği öğrenildi.