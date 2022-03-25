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- Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın uçağı acil iniş yaptı
Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın uçağı acil iniş yaptı
Polonya Cumhurbaşkanı Duda'yı taşıyan uçak, Varşova'ya dönüp acil iniş yaptı. Duda'nın herhangi bir tehlikeyle karşılaşmadığı bildirildi.
- REUTERS
- 25.03.2022 - 16:49
- Güncelleme : 25.03.2022 - 17:02
ABD Başkanı Biden ilk görüşmeye giden Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'yı taşıyan uçak, Varşova'ya dönüp acil iniş yaptı.
Polonya Cumhurbaşkanlığı özel kalem müdürü Pawel Szrot, Reuters'a yaptığı açıklamada Duda'nın herhangi bir tehlikeyle karşılaşmadığını söyledi.