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Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın uçağı acil iniş yaptı

Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın uçağı acil iniş yaptı

Polonya Cumhurbaşkanı Duda'yı taşıyan uçak, Varşova'ya dönüp acil iniş yaptı. Duda'nın herhangi bir tehlikeyle karşılaşmadığı bildirildi.