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    Polonya Emniyet Müdürü'nün Ukrayna'da aldığı hediye patladı

    Polonya Emniyet Genel Müdürü Jaroslaw Szymczyk, Ukrayna'ya yaptığı çalışma ziyareti esnasında kendisine verilen hediyenin patlaması sonucu yaralandı.
    • 15.12.2022 - 19:36
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    Polonya Emniyet Müdürü'nün Ukrayna'da aldığı hediye patladı

    Polonya Emniyet Genel Müdürü Jaroslaw Szymczyk, Ukrayna'ya yaptığı ziyeret sonrası ülkesine döndü.

    Szymczyk, Varşova'daki Polonya Emniyet Genel Müdürlüğü'nde dün sabah yerel saatle 07.50'de meydana gelen patlamada yaralandı.

    İHA'nın haberine göre Szymczyk'in dünden bu yana gözlem için hastanede olduğu, sivil personelin ise hastaneye kaldırılması gerekmediği aktarıldı.

    Ukrayna'da aldığı hediye patladı

    Polonya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, patlamanın Emniyet Genel Müdürü Szymczyk'ın makam odasının bitişiğindeki odada meydana geldiği aktarılarak, patlamaya 11-12 Aralık tarihleri arasında Szymczyk'ın Ukrayna'ya yaptığı çalışma ziyareti sırasında Ukraynalı emniyet görevlileri ve acil durum yetkililerince kendisine takdim edilen hediyenin neden olduğu ifade edildi.

    İnceleme devam ediyor

    Hediye hakkında detay verilmeyen açıklamada, Ukrayna tarafından konuyla ilgili detaylı açıklanma istendiği bildirildi.

    Patlamayla ilgili olarak savcılık ve polisin incelemesi devam ediyor.

    Polonya basınında yer alan haberlerde, patlamanın yaşandığı odada tavanda kısmi hasar meydana geldiği ve Szymczyk'in ise geçici duyma kaybı yaşadığı aktarıldı.

    Polonya Emniyet Müdürü nün Ukrayna da aldığı hediye patladı #1


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