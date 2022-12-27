Petrol
84.98
0.57%
Euro
19.882
-0.02%
Dolar
18.6938
0.12%
Altın
1.091
0.29%
Borsa
5435
-1.26%
Bitcoin
316.646
-0.93%
BTXN Coin
6.22
-0.32%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Polonya, Fransa’dan 2 adet gözlem uydusu satın alacak

    Polonya, Fransa’dan 575 milyon euro bedelle 2 adet gözlem uydusu satın alacak.
    • 27.12.2022 - 23:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Polonya, Fransa’dan 2 adet gözlem uydusu satın alacak

    Polona Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mariusz Blaszczak, Fransa ile gözlem uydusu satın alınması konusunda anlaşma imzaladıklarını duyurdu.

    "Tehditleri erkenden tanımlama yeteneğini güçlendirmede iyi bir fırsat"

    Başkent Varşova'da temaslarda bulunan Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile bir araya gelen Polonya Savunma Blaszczak görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fransa ile alıcı istasyonunun Polonya'da olacağı 2 adet gözlem uydusu satın alma anlaşması imzaladıklarını bildirdi.

    Blaszczak, "Bu, tehditleri erkenden tanımlama yeteneğini güçlendirmede iyi bir fırsat" ifadelerini kullanarak, söz konusu uyduların Polonya ordusunun gözlem uydularına dayalı keşif verilerini elde etme alanındaki yeteneğini artıracağını söyledi.

    Polonya, Fransa’dan 2 adet gözlem uydusu satın alacak #1

    "Bu büyük buluşma, Polonya'nın bize olan güvenini gösteriyor"

    Uyduların hedefin 30 santimetre yakınına kadar net görüntü sağlayabildiğini ifade eden Blaszczak, uyduların sadece askeri açıdan değil, doğal afetlere karşı erken uyarı sağlayacak olmaları nedeniyle önemli olduğunu vurguladı.

    Lecornu ise, "Bu büyük anlaşma, Polonya'nın teknolojimize ve sektörümüze olan güvenini yansıtıyor" dedi.

    Polonya, Fransa’dan 2 adet gözlem uydusu satın alacak #2

    Uydular 2027’ye kadar uzaya fırlatılacak

    Polonya Silahlanma Ajansı tarafından yapılan açıklamada ise, anlaşma bedelinin 575 milyon euro olduğu belirtildi.

    İHA'nın haberine göre, Airbus Defence & Space tarafından üretilecek olan uyduların 2027 yılına kadar uzaya fırlatılacak. Polonya, 2014 yılından bu yana İtalya ile yaptığı anlaşma kapsamında uydu verilerinden faydalanıyordu.

    Polonya, Fransa’dan 2 adet gözlem uydusu satın alacak #3


    Cinsel organını gösteren sapık tutuklandı
    3. Sayfa

    Cinsel organını gösteren sapık tutuklandı

    Uludağ'da görev yapan JAK timleri yeni yıla hazırlanıyor
    İç Haber

    Uludağ'da görev yapan JAK timleri yeni yıla hazırlanıyor

    Aslı'nın Açıklamaları Piyasada Yankı Uyandırdı!
    Advertorial

    Aslı'nın Açıklamaları Piyasada Yankı Uyandırdı!

    Görüş Bildir