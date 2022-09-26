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    Polonya ile Norveç, doğalgaz anlaşması imzaladı

    İki ülke şirketleri, 2033'e kadar geçerli olacak anlaşmayı hayata geçirdi.
    • 26.09.2022 - 11:08
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 11:20
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    Polonya ile Norveç, doğalgaz anlaşması imzaladı

    Rusya'nın Avrupa'ya giden doğalgaz akışını kesmesi, kıta ülkelerini farklı arayışlara sevk etti.

    Polonya, Norveç ile 10 yıllık doğalgaz sözleşmesine imza attı.

    Enerji şirketi PGNİG ile Equinor, yılda 2,4 milyar metreküpe kadar gaz satışı için el sıkıştı.

    10 yıllık doğalgaz anlaşması

    PGNİG'ten yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamındaki gaz, 1 Ekim'de açılacak "Baltic Pipe" gaz boru hattı aracılığıyla gönderilecek.

    Söz konusu anlaşma, 1 Ocak 2023-1 Ocak 2033 döneminde geçerli olacak. Norveç'in doğalgazı önce Danimarka'ya oradan da "Baltic Pipe" aracılığıyla Polonya'ya iletilecek.

    Gaz depolarındaki doluluk oranı yüzde 98

    AA'nın haberine göre, Polonya, yıllık yaklaşık 21 milyar metreküplük doğalgaz talebinin yarısını Rusya'dan karşılıyor.

    Söz konusu ülkenin gaz depolarındaki doluluk oranı yüzde 98 olarak açıklanmıştı.

    Polonya ile Norveç, doğalgaz anlaşması imzaladı #1


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