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    Polonya: İsveç ve Finlandiya saldırıya uğrarsa yardım edeceğiz

    Başbakan Morawiecki, her iki ülkenin NATO süreçlerine ilişkin konuştu.
    • 19.05.2022 - 16:02
    • Güncelleme : 19.05.2022 - 16:13
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    Polonya: İsveç ve Finlandiya saldırıya uğrarsa yardım edeceğiz

    NATO'ya yeni katılım ihtimallerine ilişkin Polonya'dan açıklama yapıldı.

    Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, İsveç ve Finlandiya'nın askeri ittifakta yer alma durumlarını değerlendirdi.

    Bir konferansta konuşan Morawiecki, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımını Avrupa'da güvenliği güçlendirmenin önemli bir işareti olarak görüyorum." dedi.

    "İsveç veya Finlandiya'ya saldırı olursa..."

    Morawiecki, açıklamasında, "Katılımları (süreçleri) sırasında İsveç veya Finlandiya'ya bir saldırı olması durumunda Polonya'nın yardıma gideceğini açıkça belirtmek isterim." diye ekledi.

    Finlandiya ve İsveç, çarşamba günü NATO ittifakına katılmak için resmen başvurdu.

    Türkiye itiraz ediyor

    Reuters'ın haberine göre, iki ülkenin bu adımı, Rusya-Ukrayna savaşının ardından geldi. Finlandiya, Rusya ile 1340 kilometre uzunluğunda kara sınırına sahip.

    Katılım müzakerelerinin başlaması ise Türkiye engeline takıldı. Ankara, her iki ülkeden de terör örgütlerine karşı net duruş sergilemelerini istiyor.

    Polonya: İsveç ve Finlandiya saldırıya uğrarsa yardım edeceğiz #1


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