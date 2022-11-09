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    Polonya: Kaliningrad'daki önlemler, Rusya'ya açık mesaj

    Ulusal Güvenlik Bürosu'ndan yapılan açıklamada, yeni uçuş rotalarıyla ilgili kaygılandıran gelişmelerin yaşandığı belirtildi. İnşa edilen bariyere de değinildi.
    • 09.11.2022 - 10:21
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 10:59
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    Polonya: Kaliningrad'daki önlemler, Rusya'ya açık mesaj

    Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'ya bağlı Ulusal Güvenlik Bürosu'nun Başkanı Jacek Siewiera, Rusya'nın Kaliningrad bölgesi sınırına çekilen jiletli tellerle ilgili açıklama yaptı.

    Ülkenin üst düzey yetkilileriyle bir araya gelen Siewiera, toplantının ardından konuştu.

    "Endişe verici işaretler var"

    Siewiera, görüşmelerde, Rusya-Ukrayna Savaş'ının Polonya'yı etkileyen sonuçları ve göç sorunlarına odaklanıldığını belirtti.

    Polonya-Belarus sınırında yasa dışı göçün arttığına işaret eden Siewiera, "Kaliningrad'a yeni uçuş rotalarının kurulduğuna dair endişe verici işaretler söz konusu." ifadesini kullandı.

    "Rusya'ya açık mesaj gönderiyor"

    Siewiera, Polonya'nın Kaliningrad sınırına bir çit ve elektronik bariyer inşa ettiğini anımsatarak, "Bu, Rusya Federasyonu'na, Polonya'nın göçmenlerin hibrit bir saldırıda rehine olarak kullanılmasıyla ilişkilendirilebilecek risklerin farkında olduğu konusunda açık bir mesaj gönderiyor." değerlendirmesinde bulundu.

    Polonya: Kaliningrad daki önlemler, Rusya ya açık mesaj #1

    Polonya'ya giriş yapan Ukraynalı mülteci sayısı

    AA'nın haberine göre, Polonya'ya Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başından bu yana yaklaşık 7 milyon 600 bin Ukraynalı mülteci giriş yaptı.

    Bunların büyük kısmı ya ülkelerine geri döndü ya da Batı Avrupa ülkelerine sığındı.

    Polonya topraklarında halihazırda 1,3 milyon Ukraynalının yaşadığı belirtiliyor.


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