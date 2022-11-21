Polonya: Kömür çıkarmaya uzun yıllar devam edeceğiz

Kömür ithalatını artıran Varşova yönetimi, gerekli önlemlerin alındığını duyurdu.

Polonya Başbakan Yardımcısı Jacek Sasin, ülkesinin enerji güvenliği konusuna değindi.

Polonya Radyosu'na konuşan Sasin, Güney Kore ve ABD ile yapılan nükleer santral anlaşmalarına işaret etti.

Sasin, bu anlaşmaların Polonya'nın güvenilir bir ülke olduğuna örnek teşkil ettiğini vurguladı.

"Gerekli önlemleri aldık"

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle enerji krizi yaşandığına işaret eden Sasin, "Enerji krizi dönemi, devletin piyasa mekanizmalarına müdahale etmesi gerektiği anlamına gelir. Aksi takdirde bireysel tüketiciler ve işletmeler için enerji fiyatı o kadar yükselir ki bu karşılanamaz hale gelir. Bu nedenle gerekli önlemleri aldık." değerlendirmesinde bulundu.

"Kömür ithalatını artırmaya başladık"

Sasin, kömürün ihtiyaç duyulan her yerde bulunmasını sağlamak için adımlar attıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Savaşın patlak vermesinden hemen sonra devlete ait şirketler aracılığıyla kömür ithalatını artırmaya başladık. Enerji güvenliğinin temeli olduğu sürece kömür çıkarmaya uzun yıllar devam edeceğiz. Yerel yönetimler de ülkede kömür dağıtım sürecine katkıda bulunuyor. Gerekli adımlar atılıyor."

Polonya'nın enerji sepetinde kömürün önemi

AA'nın haberine göre, Rusya'dan doğalgaz alımını tamamen durduran Polonya'nın enerji sepetinde kömür önemli yer tutuyor.

İklim hedeflerine uygun adım atmamakla suçlanan Polonyalı yetkililer, kriz döneminde emisyon endişelerinin ertelenmesi gerektiğini ve hedeflere sadık olduklarını savunuyor.