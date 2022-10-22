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    Polonya limanlarında kömür sevkiyatları hızlandı

    Avrupa'da yaşanan enerji krizi nedeniyle kömüre olan talebin artmasının ardından Polonya limanlarına getirilen kömür kara veya demir yoluyla ülke çapında dağıtılıyor.
    • 22.10.2022 - 21:23
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    Polonya limanlarında kömür sevkiyatları hızlandı

    Avrupa'da enerji krizi, gün geçtikçe derinleşiyor.

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Moskova'ya uygulanan yaptırımlar, Avrupa'yı enerji alanında çıkmaza soktu.

    Polonya, yaptırımlarla birlikte enerji ve yakıt krizinin ortaya çıktığı ülkelerden biri oldu.

    Limanlarda kömür hareketliliği

    AA'nın haberine göre, Gdansk kentine getirilen büyük çapta kömür, ülke çapında dağıtılmak üzere kara veya demir yoluyla Polonya limanlarına aktarılıyor.

    Sevkiyattan görüntüler

    Limanda gerçekleştirilen kömür sevkiyatı görüntülendi.

    Polonya limanlarında kömür sevkiyatları hızlandı #1

    Polonya limanlarında kömür sevkiyatları hızlandı #2

    Polonya limanlarında kömür sevkiyatları hızlandı #3

    Polonya limanlarında kömür sevkiyatları hızlandı #4

    Polonya limanlarında kömür sevkiyatları hızlandı #5

    Polonya limanlarında kömür sevkiyatları hızlandı #6

    Polonya limanlarında kömür sevkiyatları hızlandı #7

    Polonya limanlarında kömür sevkiyatları hızlandı #8

     

     

     


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