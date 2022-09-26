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    Polonya, Rusların ülkeye girişini yasakladı

    Polonya, kara yolu yasağının ardından Rus vatandaşların hava ve deniz yoluyla ülkeye girişini yasakladığını duyurdu.
    • 26.09.2022 - 15:33
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 16:06
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    Polonya, Rusların ülkeye girişini yasakladı

    Rusya-Ukrayna savaşından sonra başlayan Batı yaptırımları devam ediyor.

    Yaptırımlar ülkelerin resmi makamlarını aşarak halkı da kapsamaya başladı.

    Bu kapsamda Polonya, Rus vatandaşların ülkeye hava ve deniz yoluyla girişini yasakladı.

    Schengen vizesi olanlar için de geçerli

    Kısıtlama kararı, Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya'nın, kara sınırlarını Ruslara kapatmasından bir hafta sonra uygulamaya başlandı.

    Söz konusu kararın, Schengen vizesi olanlar için de geçerli olduğu bilgisi paylaşıldı.

    Öte yandan, insani durumlar, diplomatik misyonlar, Polonya eğitim kurumlarından araştırmacılar, öğrenciler ve balıkçılar için bazı istisnai durumlar olduğu belirtildi.

    Polonya, birkaç ay önce Rus vatandaşlara turist vizesi vermeyi askıya almış, Rus vatandaşların ülkeye kara yoluyla girişini yasaklamıştı.

    Polonya, Rusların ülkeye girişini yasakladı #1


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