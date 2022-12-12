Polonya, Rusya sınırına elektronik bariyer inşa edecek

Polonya, Rusya'ya bağlı Kaliningrad bölgesiyle olan sınırına 199 kilometre uzunluğunda elektronik bariyer inşa etme kararı aldı. Bariyer için yerel bir firma ile anlaşma imzalandı.

Polonya, düzensiz göçe karşı önlemlerini artırıyor.

Önlem alınan sınır hatlarına Rusya sınırı da eklendi.

Rus sınırına elektronik bariyer

İHA'nın haberine göre; Rusya'ya bağlı Kaliningrad bölgesiyle olan sınırına 199 kilometre uzunluğunda elektronik bariyer örmeye karar veren Polonya, bariyer için 373 milyon zloti harcayacak.

Sözleşme imzalandı

Polonya Sınır Koruma Birimi (Straz Graniczna), bariyer inşaatı için Polonyalı TELBUD firmasıyla sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

Elektronik bariyer sisteminin, çeşitli fiziksel özelliklerini algılayan sensörler sayesinde kapsamlı bir durum resmi sağlayacağını, arazi ve hava koşullarından bağımsız olarak sürekli bir şekilde bilgi aktaracağını ifade eden Sınır Koruma Birimi, bariyer inşaatına mart ayında başlanacağını bildirdi.

Jiletli tel örgü örülmüştü

Polonya, geçtiğimiz kasım ayı başında Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden Kaliningrad'a uçak seferlerinin başlaması nedeniyle düzensiz göçmen akınını önlemek için Kaliningrad sınırına 2 buçuk metre yüksekliğinde ve 3 metre genişliğinde 3 sıra jiletli telden oluşacak tel örgü inşa etmeye karar vermişti.

Polonya, geçtiğimiz yıl da Belarus üzerinden Polonya'ya düzensiz göçmen geçişlerinin artması üzerine Belarus ile olan 186 kilometrelik sınırına çelik duvar örmüştü.



