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    Polonya: Rusya'ya yaptırımları Almanya engelliyor

    Adalet Bakanı Ziobro, Moskova'ya ambargo uygulanmasına engel olduğu gerekçesiyle Berlin yönetimini hedef aldı.
    • AA
    • 30.03.2022 - 13:37
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 13:51
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    Polonya: Rusya'ya yaptırımları Almanya engelliyor

    Rusya'ya yaptırımlar konusunda Polonya ile Almanya karşı karşıya geldi.

    Varşova yönetimi, Almanya'nın ambargolara engel olduğunu savunuyor.

    Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro, Ukrayna savaşı sonrası Moskova'ya yönelik yaptırımlara en fazla muhalefetin Berlin'den geldiğini söyledi.

    "BAŞLICA ENGELLEYİCİ ALMANYA"

    Ziobro, bir yayın kuruluşuna yaptığı açıklamada, Almanya'nın Rusya'ya yönelik sert yaptırımlara karşı duran en önemli aktör olduğunu, Macaristan'ın ise bu konuda "günah keçisi" ilan edildiğini savundu.

    Polonya Adalet Bakanı Ziobro, "Hepimiz biliyoruz ki Almanya, Rusya'ya yönelik yaptırımların başlıca engelleyicisidir." ifadesini kullandı.

    ORBAN, ZELENSKY'NİN TALEPLERİNİ REDDETTİ

    Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin, Macaristan'dan ülkesine silah geçişine izin verilmesi ve Rusya'ya yönelik doğalgaz ve petrol yaptırımlarını destekleme talebini reddetmişti.

    Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Macaristan'ı Rusya konusundaki bu politikaları nedeniyle eleştirmişti.

    ALMANYA: HAZIR DEĞİLİZ

    Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck de ülkesinin Rusya'ya enerji konusunda ambargo uygulamaya hazır olmadığını bildirmişti.

    Polonya: Rusya ya yaptırımları Almanya engelliyor #1


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