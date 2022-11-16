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    Polonya Savunma Bakanı: Yüksek alarm durumundayız

    Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, füze saldırısı sonrası ülkesinin kara kuvvetleri, donanma ve hava savunma sistemleriyle yüksek alarm durumunda olduğunu bildirdi.
    • 16.11.2022 - 13:10
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 13:42
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    Polonya Savunma Bakanı: Yüksek alarm durumundayız

    Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne, 15 Kasım'da kaynağı belirlenemeyen bir füzenin düştüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

    Bunun ardından Polonya Ulusal Güvenlik Komitesi acil toplanmış ve "askeri birliklerin savaşa hazır olma durumunun artırılmasına" karar verilmişti.

    “Kasıtlı provokasyondur”

    Birçok NATO ülkesi, gelişmenin kaygı verici olduğu yönünde açıklamalar yapmış, Ukrayna, Letonya ve Estonya söz konusu füzelerin Rusya tarafından atıldığını öne sürmüştü.

    Olayın ardından Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur.” ifadesi kullanılmıştı.

    “Yüksek alarm durumundayız”

    Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Polonya'ya düşen füze sonrası durumun yakından izlendiğini ifade etti.

    Müttefiklerle sürekli temas halinde olduklarının altını çizen Blaszczak, "Hem kara kuvvetleri hem de donanma ve hava savunma sistemleri ile yüksek alarm durumundayız." ifadesini kullandı.

    Polonya Savunma Bakanı: Yüksek alarm durumundayız #1

    ABD Başkanı: Rusya'dan fırlatılmış olma ihtimali düşük görünüyor

    Polonya’ya düşen füze, dünya liderlerinin de gündemiydi.

    ABD Başkanı Joe Biden, Endonezya'nın Bali adasında dünya liderleri ile görüşmesinin ardından, "Soruşturma tamamlanana kadar net bir şey söyleyemem ancak füzenin Rusya'dan fırlatılmış olma ihtimali düşük görünüyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnceleme araştırma şart

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuya ilişkin, "Rusya'nın 'Bizimle bu işin alakası yok' demesi bizim için önemli. Bütün bunların yanında sabah yine (Almanya Başbakanı) Olaf Scholz ile yaptığımız görüşmede, bunun detay araştırmalarının yapılması gerekiyor, böyle bir kararı vermenin doğru olmayacağını o da söyledi. Rusya'nın 'Bizimle alakası yok' ve Biden'ın da 'bu füzelerin Rus yapımı olmadığını' açıklamış olması, herhalde bunun Rusya ile alakası olmadığını göstermektedir. Bu, bir teknik arıza olabilir veya farklı olabilir, onun için inceleme araştırma şart." ifadelerini kullanmıştı.

    Polonya Savunma Bakanı: Yüksek alarm durumundayız #2


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