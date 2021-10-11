Polonya, Türk vatandaşlarına seyahat kısıtlamasını kaldırdı

Ülkeye girişte Türk vatandaşlarına uygulanan kısıtlamalara son verildi. Yeni kararla birlikte kısıtlama olmadan vize başvuruları mümkün hale getirildi.

Türk vatandaşlarının seyahatlerine ilişkin Polonya önemli bir adım attı.

Türkiye ve Polonya dışişleri bakanlarının görüşmeleri sonucu, bu ülkenin, koronavirüs nedeniyle Türk vatandaşlarına ülkeye girişte uyguladığı kısıtlamalar kaldırıldı.

TÜRKİYE'NİN GİRİŞİMLERİ SONUCU YÖNETMELİK DEĞİŞTİRİLDİ

Polonya'ya 4-5 Ekim'de ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuyu Polonyalı mevkidaşı Zbigniew Rau ile görüştü.

Bu görüşmenin ardından Polonya İçişleri ve İdare Bakanlığı, ülkeye girişleri sınırlandırma ve durdurmaya yönelik yönetmeliği değiştirdi.

KISITLAMA OLMAKSIZIN VİZE BAŞVURUSU İMKANI

Resmi Gazete'de 8 Ekim'de yayınlanan kararla Türk vatandaşları, 11 Ekim'den itibaren seyahat amacına ilişkin herhangi bir kısıtlama olmaksızın vize başvurularını yapabilecek.