Polonya: Ukrayna için yeterli F-16 uçağımız yok Cumhurbaşkanı Duda, ellerindeki F-16 uçaklarının sayısının Ukrayna'ya transfer için yetersiz olduğunu söyledi.

AA

Avrupa'da Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarının tedarikiyle ilgili konu, sıcaklığını korumaya devam ediyor.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, kendilerine bu konuda yapılan çağrılara yanıt verdi.

Duda, Polonya'nın Ukrayna'ya vermek için yeterli sayıda F-16 uçağının bulunmadığını söyledi.

Askeri destek devam edecek

Polonya haber ajansı PAP'a göre Duda, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te düzenlenen Avrupa Konseyi Zirvesi'nde konuştu.

Duda, Polonya'nın doğu komşusu Ukrayna'ya askeri destek sağlamaya devam edeceğini vurguladı.

Ukrayna'ya F-16 tedariki için yeterli sayı yok

Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları satın almak için uluslararası bir koalisyon kurulması halinde Polonya'nın Ukraynalı pilotları eğitmeye hazır olduğunu ifade eden Duda, şöyle dedi:

Polonya'nın elindeki F-16 uçaklarının sayısı Ukrayna'ya transfer için yeterli değil.

Polonya, halihazırda Ukrayna'ya 8 MiG-29 savaş uçağı transfer etti ve 6 adet daha hibe edecek.